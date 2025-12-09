Incendio de grandes proporciones afectó a una de las iglesias mas tradicionales de Pereira

Un incendio causó graves daños en la parroquia Nuestra Señora de Valvanera, ubicada en el parque de la Libertad de Pereira en la calle 14 con carrera séptima, la cual está en cabeza del párroco Francisco Arias, conocido en la comunidad como el padre Pacho.

Esta conflagración afectó gran parte de las instalaciones de la iglesia y varias de las estructuras religiosas que allí se encontraban.

El Cuerpo de Bomberos de Pereira llegó al sitio para atender el incendio con una máquina extintora y cinco unidades e investigan las causas del mismo; al parecer, comenzó en el pesebre como consecuencia de un corto circuito por las luces que iluminaban estas figuras de la navidad.

El reporte lo entregó la directora de Gestión del Riesgo del Municipio, Dayana Andrea Gómez Jiménez.

“Se registró una pérdida de algunos bienes materiales y el fallecimiento de dos palomas; como medida de seguridad, desde la Dirección de Gestión del Riesgo se emitió un concepto de evacuación preventiva mientras se realizan todas las adecuaciones necesarias para que el templo pueda continuar con sus actividades cotidianas, con el fin de evitar cualquier desprendimiento adicional en la cubierta.”

Gómez Jiménez recomendó tener precaución con las instalaciones durante esta época navideña.

“Se recuerda a toda la comunidad la importancia de tomar medidas de precaución en esta temporada incluyendo la inspección de las instalaciones y que evitemos dejar luces, velas o velones encendidos cuando salgamos de las viviendas.”

La emergencia coincidió con una fecha especial para la comunidad parroquial; el padre Pacho, reconocido por su vocación social y su trabajo con comunidades vulnerables, tenía programada la celebración de 60 primeras comuniones para niños de escasos recursos.

La Diócesis intercedió y la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza, también una de las iglesias tradicionales del centro de la ciudad, fue habilitada para realizar la ceremonia, garantizando que las familias no se vieran afectadas por la contingencia.