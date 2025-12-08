Noticiero mediodía Cartagena

Exalcadesa de Cartagena Yolanda Wong Baldiris oficializó candidatura al Congreso

Arrancó la campaña a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal de la candidata Yolanda Wong Baldiris.

La aspirante llegó acompañada de su familia al Hotel Intercontinental donde se hizó la presentación oficial de los candidatos del Partido Liberal.

Como una “líder berraca e inteligente” presentó, el senador y presidente del partido Liberal, Lidio García, oficialmente a Yolanda Wong Baldiris como candidata a la Cámara de Representantes.

Con un mensaje de equidad, respaldo a la economía popular del departamento y de unión como fuerza roja se dirigió a los asistentes en el Hotel Intercontinental, Yolanda Wong Baldiris, en su primer discurso oficial como candidata a la cámara de representantes por el Partido Liberal.

