Juega Salvaje se tomó la ciudad de Medellín

Medellín fue el escenario de Juega Salvaje, el torneo de fútbol callejero organizado por Futto x Nike, que busca impulsar el talento y la creatividad del fútbol de barrio. El evento, realizado en el sector del Perpetuo Socorro, fue completamente gratuito y abierto para toda la comunidad. Además del torneo, hubo workshops, arte urbano, música en vivo y la participación de diversos colectivos locales.

Juega Salvaje se creó con el objetivo de recuperar la esencia pura del fútbol, impulsar el bienestar juvenil y celebrar la expresión libre a través de un deporte que conecta al planeta entero. La alianza entre Futto y Nike convierte este torneo de fútbol callejero en un punto de encuentro diferente para quienes viven el fútbol como un estilo de vida.

Futto representa una cultura que crece entre muros grafiteados y canchas improvisadas. En Medellín, los torneos de barrio no son solo partidos: son fiesta, ritual y un puente hacia los sueños. Son instantes donde el barrio se llena de esperanza.

Además, Juega Salvaje, la plataforma de fútbol callejero de Nike, se expandirá hacia ciudades como Bogotá, Colombia, rumbo al 2026, acercándose cada vez más a las comunidades futboleras. Esta iniciativa comenzó en Los Ángeles, Estados Unidos, y seguirá sumando ciudades alrededor del mundo.

“Juega Salvaje es el abrebocas de algo emocionante que se vendrá el próximo año para Nike Colombia y es Toma El Juego, una plataforma de fútbol callejero dirigida por jóvenes diseñada para liberar la alegría, la libertad y la expresión creativa del juego a través de torneos de barrio y experiencias impulsadas por la comunidad. Todo esto refleja la dedicación de Nike por fomentar la creatividad y la cultura del fútbol”, señaló Juan Carlos Galindo, Gerente General de Nike Colombia.