No hubo conciliación por problema de moscas en Los Santos.

Bucaramanga

No hubo conciliación entre la comunidad de Los Santos y las autoridades y entidades por la problemática que se viene presentando desde hace un tiempo por la presencia masiva de moscas en esta zona del departamento.

Jaime Alberto Vargas, uno de los tres demandantes en este proceso, señaló que "las entidades no quisieron conciliar. Eso es parte del proceso, desafortunadamente, las entidades no nos han colaborado, ni siquiera hay la voluntad de las partes demandadas de asumir algún compromiso“.

Tras no llegar a una conciliación, el próximo año será la presentación de las pruebas por parte de los demandantes para avanzar en el proceso debido a que desde el próximo 19 de diciembre comienza la vacancia judicial.

Entre los vinculados en este proceso se encuentran las alcaldías de Los Santos y Piedecuesta, la gobernación de Santander, el ICA, la CAS y la CDMB.