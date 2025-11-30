Policía Bolívar realizó campaña de educación vial con ciclistas en la ruta Cartagena- Turbaco

En el marco de las acciones preventivas orientadas a reducir la siniestralidad en las vías del departamento, la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar desarrolló una jornada pedagógica dirigida a ciclistas en el puesto de prevención vial ubicado en el corredor Turbaco–Cartagena.

Durante la actividad, los uniformados sensibilizaron a los ciclistas sobre la importancia del uso de casco certificado, elementos reflectivos, luces delanteras y traseras, así como mantener una distancia segura y respetar las señales de tránsito.

Los policías también entregaron recomendaciones para transitar en fila india, evitar maniobras peligrosas y circular por la berma, especialmente en momentos de alto flujo vehicular.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, destacó la importancia de este tipo de jornadas. “Nuestro propósito es proteger la vida de todos los actores viales. Estos espacios pedagógicos con los ciclistas nos permiten generar conciencia, corregir comportamientos de riesgo y fortalecer una movilidad segura en el corredor Turbaco–Cartagena.”

La jornada se desarrolló en un ambiente de diálogo y acercamiento con la comunidad, permitiendo resolver inquietudes y reforzar mensajes de autocuidado dirigidos a los usuarios de la bicicleta que diariamente utilizan esta vía.