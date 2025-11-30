Habitantes de la casa destruida por un dron con explosivo se salvaron porque no estaban en el lugar

Remedios- Antioquia

“Estas son las consecuencias de uno vivir en medio del conflicto. Cómo nos han dejado la casita mi madre es sola, es cabeza de hogar y mire cómo nos han dejado la casa. Nada, no quedó nada”, así reaccionó uno de los hijos de la dueña de la casa que fue impactada con un explosivo lanzado desde un dron en el sector de Caño Medellín, vereda Cruz Bajitales de Remedios, Antioquia.

Recordemos que durante más de 24 horas los grupos ilegales como disidencias y clan del Golfo se enfrentaron en ese territorio con drones. Primero la guerrilla atacó a integrantes del EGC y estos reaccionaron, lo que generó esos ataques de lado y lado. De manera extraoficial, fuentes han indicado a Caracol Radio que ese Ejército Gaitanista podría tener algunas bajas y heridos, pero es una información que circula en la zona.

En cuanto a la casa destruida, es de una mujer cabeza de familia con al menos cinco hijos, algunos menores de edad, que ahora quedaron con la incertidumbre de qué pasará con ellos. Incluso uno de los hijos de la dueña, luego de llegar a ver cómo quedó la casa, relata en videos cómo fue que quedaron ilesos.

“En el momento de los incendios, no había nadie habitando la casa, estábamos todos fuera de la casa en labor de trabajo y donde todos estemos en la casa en ese momento, no queda nadie vivo”.

Las fuentes le informan a este medio de comunicación que los combates entre los ilegales se suspendieron ayer en la noche del sábado, por lo que pudieron regresar al lugar y evidenciar la destrucción ocasionada por una guerra en la que, como los campesinos aseguran, están en medio de los grupos armados.

La comunidad ha solicitado a las autoridades civiles una ayuda a esta familia para reconstruir este hogar afectado por los explosivos.