Bucaramanga

Tiroteo en Bucaramanga: policía atiende hurto a joyería en centro comercial

Fueron evacuados las personas que se encontraban dentro del centro comercial cuarta etapa.

Sofía Correa

Bucaramanga

En el centro comercial cuarta etapa, ubicado en el barrio cabecera del llano se registró un intercambio de disparos en medio de un hurto a una joyería.

Algunos de los ciudadanos captaron el momento que generó temor y zozobra.

“La policía está entrando por el parqueadero por todos los lados y armados hasta los dientes, se escucharon una cantidad de detonaciones, una balacera impresionante”, afirmó uno de los ciudadanos.

Las personas que se encontraban dentro del centro comercial fueron evacuadas.

En desarrollo.

