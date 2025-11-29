Juez vuelve a negar petición de la esposa de Bnedetti y mantiene restricción sobre su mansión

Colombia

El proceso judicial que involucra tres predios de la mansión ubicada en la exclusiva urbanización Pradomar, en Puerto Colombia, Atlántico, dio un nuevo giro este 29 de noviembre de 2025, al conocerse que un juez rechazó nuevamente la solicitud presentada por Adelina Guerrero Covo, esposa del exembajador y exsenador Armando Benedetti, de levantar restricciones sobre el predio.

Guerrero figura como poseedora de los bienes y había pedido corregir presuntas irregularidades procesales y archivar la actuación.

De acuerdo con la decisión, el juez negó la petición al considerar que no contaba con el rigor jurídico necesario y recordó que el Juzgado Tercero de Extinción de Dominio de Bogotá ya había determinado, en junio de 2023, que el secuestro y embargo de la propiedad habían sido “ilegales”.

No obstante, ese mismo despacho mantuvo vigente la medida de suspensión del poder dispositivo, lo que impide a Guerrero vender, traspasar o realizar cualquier acto de disposición sobre la mansión.

Los predios continúan inmersos en un proceso de extinción de dominio en el Juzgado Cuarto Penal Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá.

Desde cuándo viene el proceso

Dicho proceso hace parte de una investigación más amplia dirigida contra varios bienes del patrimonio de Benedetti y se fundamenta en una compulsa de copias emitida en 2021 por la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

La compulsa fue remitida tras anunciarse una investigación contra Benedetti por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, lo que derivó en la apertura del proceso de extinción de dominio en 2022.

Desde entonces, la Fiscalía y los despachos judiciales han examinado el origen de los recursos con los que Benedetti adquirió distintos bienes, entre ellos la mansión de Pradomar.

La propiedad, comprada en 2020 por 3.600 millones de pesos, fue adquirida mediante un préstamo otorgado por el empresario Euclides Torres.

Torres es conocido por haber financiado el polémico evento de la “P” en Barranquilla, realizado en apoyo a la entonces precandidatura de Gustavo Petro Urrego. La relación financiera entre ambos ha sido uno de los elementos analizados dentro del proceso.

Pese a las insistencias de Guerrero por levantar las restricciones sobre los predios, el juez reiteró que las decisiones ya adoptadas en instancias anteriores siguen vigentes y que el proceso debe continuar su curso.

Con ello, la mansión en Pradomar permanecerá bajo supervisión judicial mientras avanza la investigación sobre el patrimonio del exdiplomático.