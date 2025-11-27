Contraloría detectó hallazgos fiscales en la compra del predio “La Grosería” en el Cesar

La Contraloría General estableció un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $4.161 millones, derivado de la compra del predio “La Grosería”, ubicado en el municipio de Chimichagua, departamento del Cesar, por parte de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, dentro de los procesos de adquisición de predios rurales destinados al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral.

De acuerdo con lo establecido por el equipo auditor, el predio “La Grosería” se encontraba ocupado por familias en condición de invasión, quienes habían levantado viviendas improvisadas dentro del inmueble.

Pese al conocimiento previo de esta situación, la ANT procedió con la compra del predio, aun cuando existía evidencia formal de dicha ocupación en el Acta de Compromisos suscrita entre entidades del orden nacional y municipal, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio del Interior y las comunidades campesinas organizadas del Cesar.

En dicho documento se reconoció expresamente la existencia de asentamientos campesinos dentro del predio y se acordó la instalación de una mesa de diálogo permanente para concertar soluciones a las problemáticas de tierra y territorio, lo cual acreditaba la falta de disponibilidad material del bien para su adquisición.

Asimismo, se pactó la realización de la oferta del predio por parte de los propietarios a la ANT, con el fin de incluirlo en su proceso de compra, decisión que dio lugar a la suspensión de los operativos de desalojo por parte de las autoridades locales, bajo el argumento de que el inmueble sería adquirido por la entidad.

En conclusión, la adquisición del predio “La Grosería” no cumplió con los criterios de uso del suelo establecidos en la normatividad vigente, al tratarse de un inmueble sin capacidad productiva ni vocación agropecuaria, lo que afectó la eficiencia técnica y económica del Fondo de Tierras y representó un uso inadecuado de los recursos destinados a la Reforma Rural Integral.

Respuesta de la Agencia Nacional de Tierras.

Mediante un comunicado, La ANT indicó que la entidad actuó en el marco de un acuerdo interinstitucional para resolver un conflicto social y evitar un desalojo masivo.

"El predio “La Grosería” se encontraba ocupado por familias campesinas desde hace varios años. La compra del predio no fue una irregularidad, sino una decisión acordada por entidades nacionales y locales, incluidas la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y la Unidad de Restitución de Tierras, con el fin de evitar un desalojo que agravaría el conflicto y poner en marcha una solución pacífica y definitiva“, asegura la entidad.

Este acuerdo está consignado en el Acta de Compromisos suscrita por todas las instituciones participantes, documento citado por la propia Contraloría.

La Agencia aseguró que los beneficiarios sí cumplen los requisitos legales para acceder al predio.

"La ANT aclara que el proceso de compra y adjudicación se realizó con pleno cumplimiento de la Ley 160 de 1994 y la normativa que regula el acceso progresivo a la tierra", afirmó.

El predio cuenta con relieves planos y suelos fértiles.

El 71.04% del terreno presenta buenas condiciones para manejo de pastos y cultivos, incluyendo palma de aceite y cultivos de pan coger.

La unidad productiva CUMPLE para explotación agropecuaria, acuícola y/o forestal dentro de un proceso de Reforma Agraria.

Se identificaron potencialidades para ganadería y cultivos semestrales.

El predio sí es productivo y cumple con las condiciones exigidas para su adquisición.“La Grosería” presenta condiciones aptas para su uso agropecuario y para el desarrollo de proyectos de Reforma Agraria. De acuerdo con la visita técnica y la información recolectada en campo: