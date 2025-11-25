Abogado quindiano logra fallo histórico para 40.000 docentes pensionados en Colombia

Armenia

Un fallo del Consejo de reconoció los derechos de 40.000 maestros pensionados en Colombia que no recibieron la inclusión de sus factores salariales afectando la liquidación de su mesada.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Yobany López Quintero de la firma López Quintero, abogados y asociados que entregó detalles de esta decisión judicial en beneficio de los docentes pensionados.

Y explicó “acabamos de ser notificados de un fallo del Consejo de Estado, donde reversa una decisión que había sido adoptada en el año 2019. Los maestros hace 6 años habían recibido una nefasta noticia donde su pensión de jubilación no le incluían unos factores salariales para su reconocimiento. Esto quiere decir que se le rebaja bajaba un 20% el valor de su pensión de jubilación.

Pues en su actividad de docentes, ellos recibían prima de navidad, prima de vacaciones y prima de servicios y estos factores salariales al momento en que completaban los requisitos para obtener la pensión de jubilación no eran tenidas en cuenta, sino que simplemente se les tenía la asignación básica.

Esa posición del Consejo de Estado donde reevalúa una posición que tenía en el año 2019, es una circunstancia que no tiene antecedentes en Colombia.

Nosotros oficina de abogado López Quintero, no desfallecimos en el año 2019 al encontrar esta noticia tan triste y fuimos al consejo y los llevamos a la aplicación de una sentencia de unificación y hoy el Consejo de Estado determina que efectivamente teníamos la razón y los maestros recuperan los factores salariales si están pensionados antes del 13 de abril del año 2019.

¿A cuántos maestros beneficia esta decisión?

Bueno, en el departamento del Quindío inicialmente beneficia a 960 docentes, per a nivel de Colombia beneficia 40 000 maestros. Esos 40 000 maestros de alguna manera y de alguna forma pues estaban muy tristes con esta decisión porque su pensión se fue se vio rebajada durante muchos años en un 20%.

¿Qué deben hacer?

El abogado subrayó “hoy es necesario que realicen la respectiva reclamación, dice la sentencia que no es automática, sino que hay que presentar una respectiva demanda, una demanda para demostrarle a los tribunales administrativos que efectivamente recibieron esos factores salariales y que se le ordene a un fondo que se llama Fomag y a la fiduciaria la Fiduprevisora que se reactiven esos factores salariales por intermedio de una decisión judicial.

Contexto

A los maestros le habían dicho que si eran pensionados antes del año 2019 no tenían derechos a los factores salariales y hoy yo creo que los maestros del país tienen que tener en cuenta que esto es un fallo histórico.

Esto no tiene antecedentes en Colombia, sobre todo que una sentencia del Consejo de Estado que había sido de unificación, pues revertiera en una decisión nuevamente de unificación, donde se unifica un criterio en el Consejo de Estado porque efectivamente el Consejo de Estado estaba cometiendo una injusticia muy relevante con esos maestros y las pensiones de jubilación de ellos deben ser aumentadas. Ese aumento pues es un aumento muy merecido para los maestros del país dado las condiciones pensionales que ellos tienen.

Queda pendiente los maestros que han sido pensionados después del año 2019 que también tiene una parte de la sentencia que tiene que hacerse con posterioridad. Nosotros la hemos luchado por los maestros de Colombia.