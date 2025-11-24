Joven desaparecida en Floridablanca: su familia recibe mensajes que aseguran que está bien

Bucaramanga

Según relató su madre, Lizette Flórez Santander, la joven fue vista por última vez el 13 de noviembre, cuando permanecía en la vivienda de su abuela, ubicada en el mismo edificio donde residen, en el barrio Arrayanes de Floridablanca.

De acuerdo con el testimonio, Sharon tomó el celular de su abuela mientras esta descansaba y salió del apartamento sin dejar rastro. Desde ese momento, la familia inició la revisión de cámaras del barrio y logró acceder a una cuenta de Facebook que la menor había dejado abierta, desde donde han recibido escasos mensajes.

Lea también: Accidente en la vía Rionegro a Bucaramanga deja dos personas muertas: víctimas fueron identificadas

En los textos, Sharon afirma que está bien y menciona que se encuentra en Girón y que analiza la posibilidad de trasladarse hacia Lebrija, aunque no ha vuelto a responder los mensajes recientes. Incluso, ante la duda de una posible suplantación, la familia solicitó un audio para verificar su identidad; la joven envió una nota de voz diciendo que se encontraba bien.

Ampliar

La madre asegura que la adolescente no tenía conflictos graves en el colegio ni problemas personales identificados que explicaran su decisión de irse. Sus amigas cercanas también manifiestan desconocer cualquier situación que pudiera haber motivado su salida repentina.

“Pensamos que iba mal en el colegio o algo, pero no era eso porque yo al otro día fui a recoger las notas. Sí tenía perdidas dos materias, pero no era como para que ella perdiera el año o algo así, no”. Señaló, Lizeth Flórez, madre de la menor.

Con el paso de los días y sin nuevas señales, la familia continúa difundiendo la información y entregando los audios a los medios de comunicación y autoridades para acelerar la búsqueda.