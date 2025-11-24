Bucaramanga

Cristian Portilla denunció a abogado que cuestiona su candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga

El candidato aseguró que responderá legalmente a quienes, según él, buscan desacreditar su trayectoria y frenar su proyecto político.

Foto: Caracol Radio

Maribel Gallo Díaz

El candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Cristian Portilla, acudió en la mañana de este lunes 24 de noviembre a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en la capital santandereana para interponer una denuncia formal por los delitos de falsa denuncia e injuria contra un ciudadano abogado, identificado como Juan Nicolás Gómez.

