Cristian Portilla denunció a abogado que cuestiona su candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga

El candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Cristian Portilla, acudió en la mañana de este lunes 24 de noviembre a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en la capital santandereana para interponer una denuncia formal por los delitos de falsa denuncia e injuria contra un ciudadano abogado, identificado como Juan Nicolás Gómez.