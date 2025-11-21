Nuevo Parque Centenario abrirá sus puertas el próximo 12 de diciembre

Cartagena fortalece su red deportiva y el rescate de escenarios emblemáticos para el disfrute infantil y familiar, con la reconstrucción de parques como el Apolo, de El Cabrero; La Virgencita, de Blas de Lezo; el Reloj Floral, en Pie del Cerro, y el parque Centenario, de Getsemaní.

Sobre este último, el alcalde Dumek Turbay inspeccionó las obras en el emblemático parque para revisar los avances; y anunció que, el próximo 12 de diciembre, será su reapertura con espectáculos infantiles, alumbrado navideño y todo listo para acoger las tradicionales novenas con niños.

La reconstrucción del Parque Centenario, tras años de abandono, oscuridad y un lugar de cambuches, es liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación —IDER—, la Gerencia de Espacio Público y Movilidad (GEPM), la Secretaría de Turismo y el Establecimiento Público Ambiental (EPA); y tiene como objetivo propiciar el bienestar colectivo, la salud, el deporte, la convivencia, el sano esparcimiento y el futuro de los niños y jóvenes de la ciudad.

“Los cartageneros y turistas ni se imaginan la belleza de parque que quedará. Desde campaña nos comprometimos con una Cartagena que respire deporte con escenarios dignos, por lo que estamos comprometidos en no defraudar. Es por eso que, con hechos concretos, especialmente, hemos trazado una hoja de ruta y un plan de ejecución para no negarle nada a nuestros niños y a la ciudadanía que hace de la economía popular su fuente de ingresos y subsistencia, como es el caso de los libreros y artesanos”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

El Parque Centenario, en pleno corazón histórico, es intervenido con una mirada integral. Con una inversión superior a los $2.094 millones, se construirá una nueva placa deportiva, se intervendrá la pista de patinaje con recubrimiento sintético, se instalarán juegos infantiles, bancas, baños, máquinas biosaludables, barras de calistenia, sistema de iluminación y áreas verdes, devolviéndole así al centro de la ciudad un espacio para la recreación de calidad.

Nuevos mobiliarios para los libreros y artesanos

En medio de la recuperación integral del Parque Centenario, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad, serán entregados 29 módulos nuevos para que los libreros cuenten con instalaciones dignas y modernas para seguir promoviendo la lectura y la cultura.

“El Centenario es un espacio de todos y vamos a potencializarlo en todos sus frentes: los libreros, el deporte, la fauna y la flora. Queremos que sea un parque vivo, ordenado y renovado, donde convivan la cultura, la naturaleza y la economía popular”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

El fortalecimiento económico y formalización de la actividad económica de los libreros, que ahora contarán con un pabellón con techo que los proteja del sol y la lluvia, es liderado por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Unidad de Desarrollo Económico (UDE) de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Turismo, la Gerencia de Espacio Público y la Dirección de Apoyo Logístico.

Con esta intervención, la Administración Distrital reafirma su compromiso de devolverle a los cartageneros un Parque Centenario renovado, seguro y con identidad cultural, en el que todas las expresiones ciudadanas tengan cabida. Y, además, dignificar la economía popular en la ciudad.