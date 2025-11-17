Accidente en la entrada a Bocagrande en Cartagena dejó un muerto y un herido: así ocurrió

Cartagena

Un accidente de tránsito registrado en la entrada del sector turístico de Bocagrande en Cartagena acabó con la vida de un hombre y dejó gravemente herida a una mujer.

Según el reporte preliminar, las dos personas se movilizaban en una de color negro y placa ZST-54E. Al parecer, por razones que se investigan, el conductor habría perdido el control del vehículo en el sentido hacia el Centro Histórico y terminaron chocando contra un poste a la altura de la Base Naval de la Armada Nacional.

Ante el fuerte impacto, Jean Carlos Periñán Cardales, de 25 años, perdió la vida, mientras que la mujer que lo acompañaba cuya identidad se desconoce, resultó gravemente herida y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial donde es atendida.

El cadáver del motociclista fallecido fue trasladado por unidades de criminalística del DATT a la morgue de Medicina Legal ubicada en el barrio Zaragocilla.