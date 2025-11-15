Cartagena se alista para vivir el tradicional Cabildo de Getsemaní 2025

La alegría, la tradición y el colorido del Cabildo de Getsemaní, Reinas, Macaria y sus Diamantes, regresan este domingo 16 de noviembre, celebrando 36 años de historia, cultura y resistencia popular, con la participación de más de 70 grupos folclóricos que llenarán de música y danza las calles de la ciudad.

El evento, organizado por la Fundación Gimaní Cultural, y apoyado por la Alcaldía Mayor de Cartagena a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y Gerencia de Fiestas, iniciará a las 2:00 de la tarde en la Plaza de Canapote, pasará por la carrera 64, carrera 17, avenida Paseo Bolívar, avenida Pedro Heredia (Chambacú) en sentido centro, avenida Venezuela, Torre del Reloj, Camellón de los Mártires, avenida Centenario, calle de la Media Luna, calle del Guerrero, hasta culminar en la Plaza de la Trinidad, en el corazón de Getsemaní.

En este emblemático lugar se realizará el ritual del Cabildo y la gran clausura, un momento simbólico que reafirma el espíritu comunitario y festivo del barrio, reconocido como cuna de artistas, gestores culturales y guardianes de la memoria popular.

“El Cabildo de Getsemaní representa la esencia viva de nuestro pueblo, su alegría y su fuerza cultural. Es una muestra de que Cartagena celebra su identidad con orgullo y respeto por las tradiciones que nos unen”, expresó Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena.

Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC, destacó que “desde el Instituto reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento del patrimonio inmaterial de la ciudad, apoyando eventos que preservan la memoria y la cultura viva de los barrios”.

La Alcaldía Mayor de Cartagena y el IPCC invitan a toda la ciudadanía a acompañar este gran recorrido, disfrutar con respeto, mantener limpias las calles y celebrar en familia esta manifestación cultural que sigue escribiendo la historia viva de Getsemaní.