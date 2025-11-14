El 1 de diciembre en Cartagena se revelará la lista al Senado de la coalición del partido "En Marcha"

Aprovechando un recorrido que está haciendo por Boyacá el exministro Juan Fernando Cristo dijo que está esperando que la Corte Constitucional le notifique la devolución de la personería jurídica de su partido En Marcha.

«...Estamos esperando la notificación, nos hemos enterado por los medios de comunicación de la decisión de la Corte Constitucional del pasado miércoles, pero no nos han notificado formalmente. Es un auto de cumplimiento de un fallo que ya había expedido la corte en junio de este año, reconociendo la personería y protegiendo los derechos de la militancia y de la dirigencia de En marcha. Lo que pasa es que después de ese fallo, el Consejo de Estado decidió que no lo compartía. Entonces volvió el tema a la corte y la corte, según entiendo, lo que ordena es al Consejo Nacional Electoral directamente que se inscriba el partido nuevamente al registro único de partidos y que obviamente el partido puede avalar candidatos tanto para la presidencia como para el Congreso de la República...»

Habló de la coalición que tienen lista para las elecciones al Congreso de 2026 entre su partido En Marcha, Alianza Verde, Colombia Renaciente y el Partido Demócrata.

«...Ya teníamos definida la coalición independientemente de la personería, pero claro, la personería le da un nuevo impulso, no solamente al partido, sino a la propia coalición. El miércoles 19 de noviembre en Bogotá tenemos una rueda de prensa para hacer anuncios importantes en materia de listas al congreso y en materia de candidatura presidencial”.

El exministro dio a conocer nombres que seguramente harán parte de la lista al Senado.

«...No es un secreto que se ha venido hablando de John Amaya, Ana Carolina Espitia también. Vamos a ver en qué condición de En Marcha hay candidatos, senadores actuales como Guido Echeverri y senadores nuevos. También la ex secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, que es una figura muy importante. En fin, hay muchos nombres todavía y esperamos en las próximas semanas tenerla lista...»

Adelantó el acto que se hará en Cartagena en diciembre.

«...Le puedo dar la chiva de que el primero de primero de diciembre en Cartagena, haciendo honor a la autonomía territorial y a la costa Caribe colombiana, va a ser el acto de presentación de la lista y de lanzamiento de la lista al Senado de la República de esta coalición...».

Sobre una candidatura suya a la presidencia, esto dijo el exministro Juan Fernando Cristo.

«...Le soy sincero, estamos recorriendo todo el país, estamos escuchando a la gente. Yo no he tenido afán en lanzar candidatura, yo creo que hay hoy hay superávit de candidatos y déficit de propuestas en Colombia. Me parece que hay que construir una propuesta para los colombianos y eso es lo que hemos estado haciendo. Yo tenía, pendiente esta decisión de la Corte Constitucional para tomar decisiones con todos los elementos a la mano ya se tomó la decisión de la corte, tenemos personería jurídica, hemos venido hablando mucho con los Verdes, con los del Partido Demócrata con Colombia, Renaciente que esta coalición al Senado tenga un solo candidato a la presidencia de la República. Vamos a seguir conversando a ver si es posible construir ese consenso...».