Mintrabajo ratificará ante el Congreso el convenio internacional sobre seguridad y salud laboral

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, durante su intervención en el Encuentro Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en Santa Marta

En el marco del Cuarto Encuentro Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ANDI que se desarrolla en Santa Marta, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que el Gobierno Nacional ha asumido un compromiso con la garantía de ambientes laborales seguros, sostenibles y libres de discriminación y violencia.

El jefe de la cartera laboral anunció que la próxima semana será presentado ante el Congreso de la República un convenio marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reúne las principales disposiciones en materia de salud y seguridad en el trabajo, con el propósito de incorporarlo al bloque de constitucionalidad.

Sanguino recordó que la reforma laboral y la Ley 2466 ya incluyen medidas orientadas a fortalecer la protección de los trabajadores en todo el país, además, reveló cifras preocupantes sobre la siniestralidad laboral afirmando que en la región Caribe se han adelantado 140 investigaciones por afectaciones graves a la salud de trabajadores, especialmente en los sectores agrícola y minero de los departamentos de Cesar y La Guajira.

Asimismo, advirtió sobre la alta frecuencia de accidentes en la minería ilegal y en las actividades portuarias de Barranquilla, Cartagena y Buenaventura, donde se han detectado condiciones críticas de seguridad.

“En general, los trabajadores del sector educativo, de la salud y de la industria química enfrentan riesgos permanentes que deben ser prevenidos y atendidos. La protección en riesgos laborales debe ser consolidada y garantizada por el Estado”, subrayó.

Finalmente, señaló que durante el encuentro se recogerán recomendaciones del sector empresarial y de los trabajadores, con el fin de fortalecer las políticas públicas en la materia.