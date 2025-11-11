Real Cartagena mantiene promoción 3x1 para enfrentar a Real Cundinamarca: códigos llegarán al correo

Real Cartagena informa a su hinchada que, a quienes adquirieron entradas para el partido correspondiente a la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales contra Real Cundinamarca, así como a nuestros abonados, les llegará a su correo registrado en la aplicación Fanki dos (2) códigos alfanuméricos correspondientes a las entradas adicionales otorgadas por la promoción 3x1.

En ese mismo correo recibirán un instructivo con el paso a paso para activar y reclamar dichos códigos.

Para más información o asistencia, puede comunicarse con los canales de atención de Fanki:

• Correo electrónico: soporte@fanki.co

• WhatsApp: +57 317 029 2048

• Chat de soporte directo: https://fanki.co