Real Cartagena mantiene promoción 3x1 para enfrentar a Real Cundinamarca: códigos llegarán al correo
También llegará un instructivo con el paso a paso para activarlos
Real Cartagena informa a su hinchada que, a quienes adquirieron entradas para el partido correspondiente a la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales contra Real Cundinamarca, así como a nuestros abonados, les llegará a su correo registrado en la aplicación Fanki dos (2) códigos alfanuméricos correspondientes a las entradas adicionales otorgadas por la promoción 3x1.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
En ese mismo correo recibirán un instructivo con el paso a paso para activar y reclamar dichos códigos.
Para más información o asistencia, puede comunicarse con los canales de atención de Fanki:
• Correo electrónico: soporte@fanki.co
• WhatsApp: +57 317 029 2048
• Chat de soporte directo: https://fanki.co