GNG adopta Plan de Gestión de Riesgo para fortalecer continuidad en entrega de medicamentos

Cartagena

GHG Global Health Group, gestor farmacéutico autorizado que presta servicios de dispensación de medicamentos a los usuarios de la EPS Coosalud, se pronunció sobre las denuncias de algunos usuarios frente a las demoras en la entrega de los fármacos en su sede ubicada en el barrio El Pozón.

Al respecto, GHG indicó que esta situación no es exclusiva de un solo gestor, sino es una problemática estructural del sistema de salud colombiano.

De acuerdo con la entidad, a nivel nacional, los gestores farmacéuticos enfrentan limitaciones derivadas de la insuficiencia del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el incremento de la siniestralidad médica (por encima del 100%), y la cartera acumulada de las EPS, que supera los $32 billones de pesos según datos de Consultor Salud (2025).

“En particular, Coosalud EPS presenta la mayor concentración de pasivos del sector durante el primer semestre del año 2025 y se encuentra bajo medida de intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, lo cual ha limitado la capacidad de pago de sus obligaciones con prestadores y gestores farmacéuticos de su red nacional”, manifestó GHG.

De acuerdo con GHG Global Health Group , este contexto repercute directamente en la cadena de abastecimiento, generando retrasos en la entrega de medicamentos por parte de la industria farmacéutica, la cual también enfrenta deudas superiores a los 6 billones de pesos por los gestores farmacéuticos.

“La consecuencia es un desabastecimiento progresivo que afecta la disponibilidad de ciertos productos y la capacidad de respuesta inmediata ante la demanda creciente, especialmente en patologías crónicas, cuyo consumo de medicamentos aumentó 22% por encima del estimado contractual durante el último trimestre, además de las curvas epidémicas que hacen que se agoten productos esenciales”, puntualizó.

Plan de Acción de Mejora

GHG, anunció que ha adoptado un Plan de Acción de Mejora Continua, con estrategias operativas, tecnológicas y asistenciales orientadas a fortalecer la oportunidad, continuidad y calidad del servicio farmacéutico.

a. Modelo de Gestión de Riesgo Farmacéutico

Un modelo propio y único en el país, que integra la dispensación con la asesoría clínica, apoyada en profesionales de química farmacéutica, nutrición, psicología y medicina general, con el fin de optimizar los tratamientos, prevenir riesgos de subterapia y promover adherencia. Este modelo se implementa bajo el Programa VIVE MÁS, exclusivo para pacientes de Coosalud.

b. Control de desabastecimiento

Se ha diseñado un sistema de alertas preventivas de desabastecimiento que permite revisar las prescripciones médicas antes de la dispensación, evitando que los usuarios reciban fórmulas con medicamentos no disponibles en el mercado y generen pendientes no subsanables.

c. Estrategias de atención y comunicación

Campañas de contacto activo: más de 50.000 mensajes de texto mensuales recordando disponibilidad de medicamentos.

Horarios extendidos y entregas programadas: ampliación de jornadas de atención y coordinación de entregas domiciliarias.

Líneas directas de atención con trazabilidad digital para priorizar casos sensibles reportados por usuarios o medios.

“El reto no es solo entregar medicamentos, sino garantizar continuidad y seguridad en los tratamientos. La Resolución 1809 nos exige demostrar capacidades reales, y estamos respondiendo en esa dirección”, expresó la organización en un comunicado.