Riña con arma de fuego en el barrio Nuevo Bosque dejó una persona muerta

El violento desenlace inició dentro de una vivienda

Colprensa

Reportó la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio Nuevo Bosque a las 4:30 am del domingo 9 de noviembre, se presentó el homicidio de Alvaro Luis Zambrano Padila de 32 años, natural de Cartagena, quien recibió una herida con arma de fuego, siendo trasladado a un centro asistencial, donde falleció.

Al parecer, los hechos se habrían presentado durante una riña en el interior de una vivienda, donde se encontraba departiendo la víctima fatal junto a varias personas, al son de la música y el consumo de bedidas embriagantes.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN. Por el homicidio no hay personas capturadas.

