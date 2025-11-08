Real Cartagena-Real Cundinamarca en el Jaime Morón: 3 personas con una boleta en todas las tribunas

Real Cartagena informó que para el partido frente a Real Cundinamarca en el estadio Jaime Morón, correspondiente a la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales, este miércoles 12 de noviembre a las 6:10 pm, todas las tribunas del estadio contarán con una promoción especial 3x1 en la compra de boletería.

Asimismo, los niños entre 5 y 12 años tendrán ingreso gratuito en las tribunas Oriental y Occidental.

Este beneficio también aplica para los abonados, quienes recibirán dos (2) entradas adicionales en su cuenta registrada en la app de Fanki.

La medida no aplica para boletas de cortesía, las cuales se mantendrán de forma individual.

Para más información o asistencia, comuníquese a través de los canales de atención de Fanki: