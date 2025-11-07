Ferias de Floridablanca del 7 al 17 de noviembre: programación, artistas invitados y horarios

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Con una variada agenda cultural, deportiva, recreativa y gastronómica Floridablanca celebra sus 208 años de fundación. Las Ferias y Fiestas 2025, ‘Dulces de Corazón’, dan inicio a este celebración desde este viernes 7 y hasta el lunes festivo 17 noviembre.

El alcalde de Floridablanca José Fernando Sánchez aseguró que esta edición reúne más de 80 actividades. “Hacemos la apertura oficial de nuestras ferias y fiestas ‘Dulces de Corazón’, dentro del aniversario número 208 del municipio. Vamos a tener más de 80 actividades en distintos barrios de Floridablanca, con eventos deportivos, culturales, gastronómicos y musicales”, afirmó el mandatario local.

Lea también: Cristian Portilla desestimó su renuncia y es el candidato de Beltrán a la Alcaldía de Bucaramanga

La programación de las ferias de Floridablanca incluye decenas de eventos gratuitos

Los eventos se estarán desarrollando en todo el municipio. Actividades pensadas para toda la familia, otros con ingreso limitado que reúnen a artistas de talla nacional.

Viernes 7 de noviembre

6:00 am a 7:00 am - Eucaristía. Lugar: Parroquia San Juan de Nepomuceno.

- Eucaristía. Lugar: Parroquia San Juan de Nepomuceno. 8:00 am a 9:00 pm - Muestra Artesanal y Emprendedores “Dulces de Corazón”. Lugar: Parque Principal de Floridablanca.

- Muestra Artesanal y Emprendedores “Dulces de Corazón”. Lugar: Parque Principal de Floridablanca. 9:00 am a 7:00 pm - Show de Pailas. Lugar: Parque Principal de Floridablanca.

- Show de Pailas. Lugar: Parque Principal de Floridablanca. 9:00 am a 5:00 pm - 1er Foro de Desarrollo Económico y Turístico. Lugar: Hotel Roseliere Cañaveral (Cl. 30 #24-38).

- 1er Foro de Desarrollo Económico y Turístico. Lugar: Hotel Roseliere Cañaveral (Cl. 30 #24-38). 9:00 am a 7:00 pm - Mercadillo de Artesanos y Emprendedores Florideños. Lugar: Centro Comercial La Florida (Terraza 360).

- Mercadillo de Artesanos y Emprendedores Florideños. Lugar: Centro Comercial La Florida (Terraza 360). 9:00 am a 8:00 pm - II Oblea Fest. Lugar: En los establecimientos participantes.

- II Oblea Fest. Lugar: En los establecimientos participantes. 09:00 am a 07:00 pm - “Cosechas del Corazón” - Feria de Cafeteros y Cacaoteros. Lugar: Centro Comercial Parque Caracolí (Piso 2).

- “Cosechas del Corazón” - Feria de Cafeteros y Cacaoteros. Lugar: Centro Comercial Parque Caracolí (Piso 2). 2:00 pm a 5:00 pm - II Feria Inmobiliaria Floridablanca 2025. Lugar: Coliseo Instituto Técnico Industrial José Elías Puyana.

- II Feria Inmobiliaria Floridablanca 2025. Lugar: Coliseo Instituto Técnico Industrial José Elías Puyana. 6:00 pm - Encendido Alumbrado Navideño y Presentación de Matachines. Lugar: Parque Principal de Floridablanca y Puente Centros Comerciales Cañaveral (Simultáneo).

- Encendido Alumbrado Navideño y Presentación de Matachines. Lugar: Parque Principal de Floridablanca y Puente Centros Comerciales Cañaveral (Simultáneo). 7:00 pm - Fuegos Pirotécnicos. Lugar: Parque Principal de Floridablanca.

- Fuegos Pirotécnicos. Lugar: Parque Principal de Floridablanca. 7:35 pm a 10:30 pm - Serenata a Floridablanca Festival Nacional de Duetos. Lugar: Parque Principal de Floridablanca.

- Serenata a Floridablanca Festival Nacional de Duetos. Lugar: Parque Principal de Floridablanca. 7:00 pm - Festival Nacional de Duetos Hermanos Martínez. Lugar: Centro Comercial La Florida (Terraza 360).

Sábado 8 de noviembre

8:00 am a 9:00 pm - Muestra Artesanal y Emprendedores “Dulces de Corazón”. Lugar: Calle Barichara, Parque Principal de Floridablanca.

- Muestra Artesanal y Emprendedores “Dulces de Corazón”. Lugar: Calle Barichara, Parque Principal de Floridablanca. 9:00 am a 7:00 pm - Feria de Artesanos y Emprendedores Florideños. Lugar: Centro Comercial La Florida (Terraza 360).

- Feria de Artesanos y Emprendedores Florideños. Lugar: Centro Comercial La Florida (Terraza 360). 9:00 am a 9:00 pm - Show de Pailas. Lugar: Parque Principal de Floridablanca.

- Show de Pailas. Lugar: Parque Principal de Floridablanca. 9:00 am a 8:00 pm - II Oblea Fest. Lugar: En los establecimientos participantes.

- II Oblea Fest. Lugar: En los establecimientos participantes. 9:00 am a 7:00 pm - “Cosechas del Corazón” - Feria de Cafeteros y Cacaoteros. Lugar: Centro Comercial Parque Caracolí (Piso 2).

- “Cosechas del Corazón” - Feria de Cafeteros y Cacaoteros. Lugar: Centro Comercial Parque Caracolí (Piso 2). 2:00 pm a 5:00 pm - II Feria Inmobiliaria Floridablanca 2025. Lugar: Coliseo Instituto Técnico Industrial José Elías Puyana sede A.

- II Feria Inmobiliaria Floridablanca 2025. Lugar: Coliseo Instituto Técnico Industrial José Elías Puyana sede A. 10:00 am a 11:00 am - Fit Combat. Lugar: Cancha La Cumbre.

- Fit Combat. Lugar: Cancha La Cumbre. 11:00 am a 12:00 m - Entrega de camisetas Running por la Familia. Lugar: Cancha La Cumbre.

- Entrega de camisetas Running por la Familia. Lugar: Cancha La Cumbre. 2:00 pm a 5:00 pm - Cumbre de Estrellas. Lugar: Cancha de Tierra La Cumbre. Participarán El Pibe Valderrama, Tino Asprilla, Óscar Córdoba, Víctor Hugo Aristizábal y más.

- Cumbre de Estrellas. Lugar: Cancha de Tierra La Cumbre. Participarán El Pibe Valderrama, Tino Asprilla, Óscar Córdoba, Víctor Hugo Aristizábal y más. 5:00 pm - Concierto La Cumbre. Lugar: Cancha de Tierra La Cumbre. Con artistas como Chiche Maestre, Pastor López Jr., Los K-Ramones y Richard Quintero.

- Concierto La Cumbre. Lugar: Cancha de Tierra La Cumbre. Con artistas como Chiche Maestre, Pastor López Jr., Los K-Ramones y Richard Quintero. 6:00 pm a 10:00 pm - Eliminatorias Festival Nacional de Duetos Hermanos Martínez. Lugar: Parque Principal de Floridablanca.

Domingo 9 de noviembre