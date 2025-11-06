“No hubo una participación efectiva o vinculante”: Pacto sobre Quintero en consulta de octubre

El precandidato Daniel Quintero anunció su retiro de la consulta del Pacto Histórico. Foto: Alcaldía de Medellín / Pacto Histórico.

Colombia

En la mañana de este jueves la Registraduría rechazó la solicitud de inscripción por firmas del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero argumentando que la organización electoral no recibió notificación alguna sobre su renuncia a la consulta del pasado 26 de octubre.

Pese a esto, horas después, los partidos que conforman el Pacto Histórico, el Comunista, la Unión Patriótica y el Polo Democrático, respondieron a una solicitud que les había hecho la organización electoral la semana pasada con el objetivo de aclarar si Quintero participó o no de esta consulta.

#POLÍTICA A pesar de la orden de la Registraduría en la que se rechazó la solicitud de inscripción de firmas al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero (@QuinteroCalle) aseguró que presentará una apelación ante un supuesto error del registrador.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/DNURWqXiGY — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 6, 2025

En el documento que fue enviado a la Registraduría indican que que Daniel Quintero no ha estado afiliado o ha sido militante de alguna de estas tres colectividades y afirman que su nombre fue incluido en la consulta de manera provisional y gracias a una acción de tutela que falló a su favor.

“Su nombre fue incluido de manera provisional en la inscripción de la mencionada consulta en virtud de una decisión judicial de tutela que ordenó a la Registraduría habilitar temporalmente las inscripciones del movimiento Pacto Histórico”.

Pacto Histórico señala que Quintero no participó efectivamnete de la consulta del 26 de octubre

Mencionan también que dicha medida quedó sin efectos por una posterior decisión judicial, motivo que los obligó a cambiar las condiciones de realización de la consulta y por el cual “no se configuró una participación efectiva o vinculante del señor Quintero Calle en consulta partidista o interpartidista”.

Recuerdan además desde el Pacto Histórico que los partidos Comunista y Unión Patriótica renunciaron también a participar de esta consulta, de modo que insisten en que Iván Cepeda y Carolina Corcho solo fueron avalados por el Polo Democrático.