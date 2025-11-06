Arturo Zambrano, la carta de Beltrán para la alcaldía de Bucaramanga
En la sede de la Registraduría se hizo la única modificación de la inscripción original por la salida de Cristian Portilla.
Bucaramanga
El Centro Democrático y el ex alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez ya tienen candidato para las elecciones atípicas del próximo 14 de diciembre.
El nuevo aspirante a la alcaldía de la capital de Santander es Arturo Zambrano.
¿Quién es?
Zambrano fue concejal de Bucaramanga; es sobrino de Rodrigo Zambrano, un dirigente político de Floridablanca.
El candidato a la alcaldía es pastor de una iglesia cristiana; es decir que hay una afinidad con Beltrán Martínez.
Zambrano sustituye a Cristian Portilla que renunció a su candidatura alegando “motivos estrictamente personales”.