Arturo Zambrano, la carta de Beltrán para la alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga

El Centro Democrático y el ex alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez ya tienen candidato para las elecciones atípicas del próximo 14 de diciembre.

El nuevo aspirante a la alcaldía de la capital de Santander es Arturo Zambrano.

¿Quién es?

Zambrano fue concejal de Bucaramanga; es sobrino de Rodrigo Zambrano, un dirigente político de Floridablanca.

El candidato a la alcaldía es pastor de una iglesia cristiana; es decir que hay una afinidad con Beltrán Martínez.

Zambrano sustituye a Cristian Portilla que renunció a su candidatura alegando “motivos estrictamente personales”.