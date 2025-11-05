Bavaria continúa enriqueciendo la experiencia cervecera con sus opciones sin alcohol y saborizadas

Colombia

La cervecera Bavaria está trabajando en promover la moderación y seguir consumiendo la cerveza como sinónimo de disfrute responsable, por lo que está impulsando su campaña “#MejorConCerveza” y está posicionando sus cervezas ligeras, pues la baja graduación alcohólica convierte a estas bebidas en una opción ideal para acompañar momentos de socialización y moderación.

Con un consumo per cápita de 57 litros de cerveza anuales, Colombia aún se encuentra por debajo de otros mercados de la región, donde países como Brasil y México registran niveles superiores a 77 litros. Este contexto abre el espacio para innovar, diversificar y atraer a nuevas generaciones que buscan experiencias más balanceadas sin renunciar al sabor y experiencia de la cerveza, por lo que nuevos formatos y ocasiones se consolidan como palancas clave para conectar con esos consumidores.

En ese sentido, Bavaria está en el corazón de ese cambio, ya que, con 136 años de historia en Colombia, la cervecera ha sido parte de la mesa, de la fiesta y del brindis de millones de personas, y en la actualidad cuenta con diversas opciones que se ajustan a estas necesidades.

Bavaria marca tendencia con sus cervezas sin alcohol y saborizadas

En los últimos años, algo ha cambiado en los bares, en los conciertos, en los estadios y hasta en las reuniones familiares. Entre risas, música y conversación, cada vez hay más personas que levantan un vaso distinto: una cerveza sin alcohol, una con sabor afrutado o una opción más ligera, con una tendencia que no se presenta como una moda, sino como una transformación.

Según Innova Marketing Insights el interés por bebidas con baja graduación alcohólica ha crecido de forma sostenida en América Latina. Frente a esta realidad, Bavaria impulsa un portafolio que va más allá del producto: propone una nueva manera de vivir la categoría, con más opciones, más equilibrio y más ocasiones de consumo

Marcas como Águila 0,0 y Corona Cero responden a quienes buscan alternativas sin alcohol, así como Cola & Pola, junto a Redd’s y Redd’s Rosé, conquistan a quienes prefieren opciones más dulces y refrescantes. Por otro lado, Águila Light y Costeña Bacana conectan con las nuevas generaciones que buscan cervezas más ligeras y con menor grado de alcohol.

De esta manera, Bavaria hoy da un paso más: ofrece diversas opciones para disfrutar la cerveza, sin dejar de ser cerveza, con opciones versátiles, modernas y hechas a la medida.

“La cerveza, en esencia, es la bebida ideal para la moderación. Además, es un lenguaje común que une generaciones, regiones y pasiones como el fútbol o la cultura. En Bavaria seguiremos innovando para que cada brindis tenga más sentido y para que el crecimiento de nuestra industria sea también el crecimiento de Colombia”, aseguró recientemente Sergio Rincón, presidente de Bavaria.