De moto a moto, sicario acabo con la vida de un motociclista en el oriente de Cartagena

Un homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio Olaya herrera, sector La Puntilla.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La víctima fatal fue identificada como Juan David Muñoz Valanta, de 20 años, natural de Cartagena, con varias heridas con arma de fuego.

Según lo manifestado por testigos en el lugar, el occiso iba a bordo de una motocicleta, se le acercó un sujeto que iba de parrillero en otra moto, desenfunda un arma de fuego y lo lesiona.

Realizó la inspección técnica de cadáver la Seccional de Investigación Criminal.