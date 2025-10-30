Conozca a Collective Mining: 5 años haciendo exploración minera con propósito

Colombia

En un contexto donde la transición energética y el desarrollo regional exigen nuevas fuentes de crecimiento sostenible, la exploración minera se consolida como un impulsor clave para fortalecer el conocimiento geológico del país y aprovechar el gran potencial geológico de Caldas, una región con condiciones únicas para el descubrimiento de minerales estratégicos que impulsan el consumo de energías limpias y el desarrollo de nuevas industrias tecnológicas.

Así, desde este departamento, Collective Mining avanza con ese propósito

Subtítulo: ¿Qué es Collective Mining?

Con más de 20 años de experiencia internacional en exploración, desarrollo de proyectos mineros y sostenibilidad, la compañía combina conocimiento técnico, visión global y una profunda comprensión del territorio colombiano.

Durante estos cinco años ha consolidado su presencia en los municipios de Supía, Marmato y Pácora, donde la minería y la agricultura son pilares del desarrollo económico y social. Cerca del 23% de la población de la región vive en zonas mineras, lo que evidencia la importancia del sector como generador de progreso, confianza y bienestar.

Subtítulo: El papel de Collective Mining en el departamento de Caldas

En Caldas, Collective Mining desarrolla dos proyectos estratégicos: Guayabales, ubicado entre Marmato y Supía, donde se encuentra Apollo, uno de los descubrimientos polimetálicos más prometedores y de mayor proyección en el país; y San Antonio, en Pácora, con resultados geológicos clave y avances significativos.

Ambos reflejan el compromiso de la compañía con una exploración responsable, basada en el conocimiento científico, la sostenibilidad y el diálogo constante con las comunidades. Su trayectoria, respaldada por inversionistas internacionales, demuestra la solidez y transparencia de su gestión.

El trabajo articulado con las alcaldías de Supía y Marmato, el Comité de Cafeteros de Caldas y otras organizaciones locales ha permitido mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales y fortalecer el desarrollo territorial. Gracias a estas alianzas, más de 2.000 familias se han beneficiado con proyectos de infraestructura, saneamiento básico y productividad agrícola.

Subtítulo: Logros de Colective Mining

Entre los principales logros se destacan: la construcción de 3,2 kilómetros de placa huella, la intervención de 13 acueductos rurales, la instalación de 40 fosas sépticas, el saneamiento básico para cuatro veredas, la entrega de 32.000 árboles de café y fertilizantes a 620 caficultores, y una inversión conjunta superior a 650 mil dólares, resultado del compromiso compartido.

En su quinto aniversario, Collective Mining reafirma que la exploración minera, cuando se realiza con responsabilidad y visión compartida, es un impulsor de transformación territorial. Su modelo de gestión parte del territorio y pone a las comunidades en el centro de cada decisión, demostrando que la exploración con propósito impulsa conocimiento, desarrollo y bienestar para todos.

compañía consolida una trayectoria prometedora

compañía consolida una trayectoria prometedora

compañía consolida una tray