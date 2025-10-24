Cinco años de cárcel para para representante legal de una inmobiliaria en Cartagena por estafa

Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación posibilitaron que un juez de conocimiento de Cartagena (Bolívar) condenara a 5 años de prisión a Arturo EnriqueLlamas Cano responsable del delito de estafa.

Un fiscal seccional demostró que el procesado, quien fungía como representante legal de una inmobiliaria en la capital bolivarense, le vendió a una pareja un apartamento en un proyecto inmobiliario localizado en la vía al mar.

En la promesa de compraventa, suscrita en noviembre de 2014, los compradores se obligaban a pagar un anticipo del 40% del valor del inmueble, siendo la entrega pactada para finales de 2015. Duranteese periodo realizaron abonos de dinerohasta completar 489 millones de pesos costo total del bien.

La Fiscalía evidenció que el proyecto quedó inconcluso y que losesposos nunca recibieron el inmueble pactado, como tampoco otro predio que había sido prometido por Llamas Cano.

En el fallo el juez del caso inhabilitó al procesado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual tiempo a la pena impuesta.

La sentenciafue apelada por la defensadel investigado.