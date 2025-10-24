Aprobado proyecto que reserva 10% de contratos de prestación de servicio para jóvenes en Bucaramanga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

El Concejo de Bucaramanga aprobó por unanimidad el Proyecto de Acuerdo 084 de 2025, una iniciativa impulsada por el concejal Diego Lozada, que busca promover la empleabilidad juvenil y garantizar espacios de práctica profesional con criterios de méritos y equidad, bajo la contratación por prestación de servicios de la alcaldía municipal.

El acuerdo establece que el 10% de los contratos de prestación de servicios y profesionales que celebre la administración municipal y sus entidades descentralizadas deberán destinarse a jóvenes entre 18 y 28 años que no cuenten con experiencia laboral.

Además, contempla la creación de un ‘Sistema Público de Prácticas’, con el propósito de que el mérito y las capacidades sean los principales criterios para acceder a las oportunidades de formación en el sector público.

“Bucaramanga da un gran paso en la generación de experiencia, para que esta no sea una excusa en la búsqueda de oportunidades laborales. ‘Camello sin Experiencia’, es experiencia para la vida”, celebró Diego Lozada tras la aprobación del proyecto.

¿Luego de la aprobación en el Concejo de Bucaramanga qué sigue para el proyecto?

El proyecto ya fue aprobado en primer debate y segundo debate, según el concejal Diego Lozada.

“Ya va en transito a sancionarse y ya quedó aprobado por la plenaria y avalado por la administración. Luego de que se sancione por parte del señor alcalde, eso demoraría de 8 a 12 meses por el proceso de regulación y de expedición de actos administrativos”, precisó el concejal.