Más de 10 mil aficionados al Stunt tendrán ahora un espacio en Cartagena: líder motociclista

En diálogo con Caracol Radio Dairo Arévalo, ratificó que como grupos organizados no apoyarán la realización de caravanas

Conformes y a la expectativa se encuentran los voceros del gremio de motocicletas en Cartagena, tras una reunión realizada con el alcalde de Dumek Turbay, donde se hicieron algunos acuerdos.

El más importante para los aficionados al Stunt (actividad donde se realizan acrobacias en moto), es que desde noviembre contarán con un espacio que será adecuado por el distrito, para que deportistas y aficionados se reúnan alrededor de esta actividad.

“Son más de 10 mil aficionados a este deporte con todas las capacidades y entrega. Sabemos que por falta de un escenario los muchachos utilizan las calles, pero nos sentimos contentos porque tuvimos un diálogo respetuoso donde además se hizo el compromiso de no apoyar ningún recorrido el 31 de octubre; esas caravanas del terror no van”, expresó Dairo Arévalo, líder de los motocicletas en la capital de Bolívar.

Así las cosas, el distrito trabaja en adecuar un área definitiva para que los ‘moteros’ se reúnan y desarrollen sus eventos.

