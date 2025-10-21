Actualidad

Video: padres de familia irrumpen un colegio en El Espinal, Tolima, y agreden a un estudiante

La denuncia, que circula en redes sociales, evidencia como un hombre agrede verbal y físicamente a un estudiante del colegio San Isidro en El Espinal, Tolima.

Milena Bernal

En redes sociales está circulando un video en el que se observa cómo un hombre agrede verbal y físicamente, a un estudiante en la entrada del colegio San Isidro, en el municipio de El Espinal, Tolima.

El el material audiovisual se observa y escucha cómo el un hombre insulta y coge de la camisa a un joven, quien al parecer tendría un inconveniente con la hija de uno de los adultos.

Sin embargo, los internautas refirieron que por error, las personas se confundieron y atacaron a otro menor. de igual manera señalan que tres padres de familia son los involucrados en el hecho.

En la denuncia virtual, también se lee que por fortuna docentes de la institución llegaron a tiempo para evitar una posible tragedia e indicaron que la Policía del municipio llegó para atender la situación.

