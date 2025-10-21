Así quedaron los Consejos Municipales de Juventud en Boyacá
En los principales municipios del departamento fueron elegidas más de 40 mujeres
El delegado de la Registraduría en Boyacá, Zamir Silva destacó la participación en las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud que se cumplieron en el departamento.
De acuerdo con las cifras oficiales, Boyacá fue uno de los departamentos con mayor participación juvenil del país, alcanzando el 20,84 % del censo electoral, muy por encima del promedio nacional de casi un 13 %. En total, 60.820 jóvenes boyacenses votaron de los 291.818 habilitados.
Tunja:
Sara Yolanda Tenza Páez del Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS
Néstor Felipe Leal Noy del movimiento Ahora Somos Más Tunja
Yerson Nicolás Cortés Esteban de la Alianza Juvenil Independiente
Yulieth Cabanzo Fonseca de la Alianza Juvenil Independiente
Elkin Raúl Barrera Santana de la Alianza Juvenil Independiente
Héctor German Santiago Orjuela Rodríguez de Cambio Total
Elizabeth Daniela Rojas Mora de la Corporación Casa de la Juventud
Erika Tatiana Forero Pacheco de la Fundación Comité Juvenil
Samuel Esteban Barrera Alvarado de la Fundación Comité Juvenil
Daniel Felipe Malaver Cruz de la Fundación Comité Juvenil
Andrés Felipe Ríos López de la Fundación Creando Mundos
Jorge Enrique Suárez Avendaño de la lista Jóvenes Pa’ Sumerce
Leidy Yohana Galindo Rojas de la lista Jóvenes Sui Generis Unidos por Tunja
Adelinda Numpaque Sarmiento del Partido Alianza Verde
César Augusto Pineda Garavito del Partido Alianza Verde
Dana Carolin Junco Rodríguez del Partido Liberal Colombiano
Camilo Antonio Rodríguez Vega del Partido Liberal Colombiano
Duitama:
Daniel Gustavo Morantes Cristancho del Partido Colombia Humana - Unión Patriótica UP
Yulieth Dayana López Bravo de la lista independiente, Ahora Somos Más Duitama
Fabián Andrés Uscategui Montoya de la Alianza Juvenil Independiente
Jersson Enrique Pinzón Hernández de la Alianza Juvenil Independiente
Paula Yaneth Cerinza Ricaurte de la Alianza Juvenil Independiente
Nubia Natalia Higuera Valderrama de la Asociación Movimiento Séptima Papeleta
Jovanny Sepúlveda Cruz de la Asociación Movimiento Séptima Papeleta
Johana Catalina Grosso Álvarez de la Asociación Movimiento Séptima Papeleta
Manuel David González Rojas de la Asociación Movimiento Séptima Papeleta
Juan Felipe Mejía Romero del Movimiento Juvenil Siempre Adelante
María José Suárez Berdugo del Movimiento Juvenil Siempre Adelante
Paula Andrea Báez Chía del Partido Alianza Verde
Juan Esteban Cepeda Hernández del Partido Liberal Colombiano
María Alejandra Castiblanco Palacios del Partido Liberal Colombiano
Dora Elizabeth Chaparro Chaparro del Partido Político Mira
Sogamoso:
Juan Pablo Chacón Vega del Partido Alianza Social Independiente, ASI
Maicoll Fernando Chaparro Alarcón de la lista independiente, Ahora Somos Más Sogamoso
David Leonardo Pabón Martínez de Boyacá Nuestra Identidad
Karen Daniela Lemus Quiroga de Boyacá Nuestra Identidad
Edwar Santiago Hurtado Plazas de la lista independiente CIS
Elvis Andrés Grajales Ríos de la Fundación IE Anaquia
Karen Valentina Condia Rey de la Fundación Natufauna
Nataly Julieth Condia Rodríguez de la Fundación Natufauna
Daniel Alejandro Tibocha Romero de la Fundación Natufauna
Luciana Valentina Marín Díaz del Movimiento Independiente Foamox
Jorge Enrique Tami Naranjo de la lista independiente Muiscas Renacientes
Diego Alexander Buitrago Ferrucho del Partido Alianza Verde
Angela Marcela Martínez Herrera del Partido Alianza Verde
Fabián András Acevedo Lizarazo del Partido Liberal Colombiano
Isaura Liseth Chaparro Sánchez del Partido Liberal Colombiano
Paipa:
Gustavo Andrés Garzón Pasachoa de la lista independiente Ciudadanos Paipa
Laura Isabel Rodríguez Rueda de la Corporación Tejiendo Raíces
Omar Augusto Bermúdez Ruiz de la Corporación Tejiendo Raíces
Erik Santiago García Supelano de la Corporación Tejiendo Raíces
María Camila Camargo Zambrano de la Corporación Tejiendo Raíces
Julián David Barón Ávila de la Juventud Humana Paipa
Paula Andrea Plazas García de la Juventud Humana Paipa
María Valeria Sanguña Galán de la Juventud Humana Paipa
Camilo Andrés Ochoa Castiblanco de la Juventud Humana Paipa
Nicolás Esteban Torres Morales de la Liga de la Juventud Paipa
Fernney Andrés Rodríguez Fonseca del Partido Alianza Verde.
Liliana Zuleima Rodríguez Piñarete del Partido Liberal Colombiano
Edward Felipe Tabaco Vivas del Partido Liberal Colombiano
María Fernanda Ardila Hernández del Partido Liberal Colombiano
Chiquinquirá:
Sarah Valentina Villamil López de la lista independiente, Ahora Somos Más Chiquinquirá
Camilo Andrés Cortés Vivas de la Asociación de Protección Animal y Ambiental Mi Mejor Amigo
Laura Valentina Castellanos Arévalo de la Asociación de Protección Animal y Ambiental Mi Mejor Amigo
Daniel Alejandro Casas Umaña de la lista Empoderados Chiquinquirá
Karen Alejandra Ochoa Acosta de la lista Empoderados Chiquinquirá
Lizeth Fernanda Peña Urrego de la lista Empoderados Chiquinquirá
Danna Gabriela Zarate Hernández de la Fundación Justicia con Responsabilidad
Duvan Camilo Soto Umaña de la Fundación Justicia con Responsabilidad
Duvan Andrés Camilo Arguelles Camacho del Partido Alianza Verde
Jhon Kevin Roncancio Rodríguez del Partido Liberal Colombiano
Liceth Daniela Alvarado Ramos del Partido Liberal Colombiano
Camila Andrea Ballen Cifuentes del Partido Político Dignidad
Juliana del Pilar Durán Caro de la lista independiente, Somos Juventud
Diego Alonso Pinilla Murcia de la lista independiente, Somos Juventud
Puerto Boyacá:
Nixon Eliam Castaño Palacio de la Asociación Afro Boyacá Joven
Alisson Yulieth Palacios Arrieta de la Asociación Afro Boyacá Joven
Fabián Steven Moreno Ospitia de la Asociación Afro Boyacá Joven
Soraya Gutiérrez Rendón de la Asociación Afro Boyacá Joven
Ana María Villanueva Marín del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS
Neyris Manuela Oquendo Guerra del Partido Alianza Social Independiente ASI
Anyi Alejandra Machado Cifuentes de la lista independiente, Créelo
Óscar Albeiro Pérez Caviedes de la lista independiente, Créelo
Sharick Stefanny Franco Gutiérrez de la lista independiente, Créelo
Luisa Fernanda Aguilar Gómez de la Juventud al Cambio
Jkerelly Dahyana López Obando de la Juventud al Cambio
Daniel Fernando Duarte Martínez de la Juventud al Cambio
Melvin Andrés Romero Castañeda del Partido Alianza Verde
Brandon Stiven Yepes Rentería del Partido Cambio Radical
¿Cuál es la labor de los consejeros de juventud?
Tras las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, la pregunta que ronda es acerca de la labor que desarrollarán los consejeros que fueron electos para el próximo periodo que será de cuatro años.
De acuerdo con Fabián Quintana, director de Juventudes de la Gobernación de Boyacá, “los Consejos Municipales de Juventud son mecanismos de participación juvenil, ellos tienen diferentes espacios por la Ley 1885 y 1622, donde tiene que haber dos Consejos de Gobierno ampliados a nivel local, por ejemplo, en Tunja, esos 17 jóvenes electos se tienen que encontrar obligatoriamente dos veces con el alcalde y todo su gabinete para que los escuche“, dijo.
Recalcó, además, que el trabajo de estos consejeros se basa en hacer veeduría a los presupuestos municipales y hacer propuestas para los jóvenes.
«...Los consejeros electos serán los representantes durante cuatro años y son los que podrán hacerle veeduría a todos los presupuestos municipales en temas de juventud, pero también van a ser los que van a hacer las propuestas de las necesidades o ideas de los jóvenes en sus territorios. Por otro lado, ellos serán los que propondrán estos acuerdos municipales o esas ordenanzas departamentales o esos proyectos de ley para poder crecer cada día en temas relacionados al potencial juvenil, en temas de salud mental, temas de trabajo, educación, etc...», indicó Quintana.