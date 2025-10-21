Así quedaron los Consejos Municipales de Juventud en Boyacá

El delegado de la Registraduría en Boyacá, Zamir Silva destacó la participación en las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud que se cumplieron en el departamento.

De acuerdo con las cifras oficiales, Boyacá fue uno de los departamentos con mayor participación juvenil del país, alcanzando el 20,84 % del censo electoral, muy por encima del promedio nacional de casi un 13 %. En total, 60.820 jóvenes boyacenses votaron de los 291.818 habilitados.

Tunja:

Sara Yolanda Tenza Páez del Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS

Néstor Felipe Leal Noy del movimiento Ahora Somos Más Tunja

Yerson Nicolás Cortés Esteban de la Alianza Juvenil Independiente

Yulieth Cabanzo Fonseca de la Alianza Juvenil Independiente

Elkin Raúl Barrera Santana de la Alianza Juvenil Independiente

Héctor German Santiago Orjuela Rodríguez de Cambio Total

Elizabeth Daniela Rojas Mora de la Corporación Casa de la Juventud

Erika Tatiana Forero Pacheco de la Fundación Comité Juvenil

Samuel Esteban Barrera Alvarado de la Fundación Comité Juvenil

Daniel Felipe Malaver Cruz de la Fundación Comité Juvenil

Andrés Felipe Ríos López de la Fundación Creando Mundos

Jorge Enrique Suárez Avendaño de la lista Jóvenes Pa’ Sumerce

Leidy Yohana Galindo Rojas de la lista Jóvenes Sui Generis Unidos por Tunja

Adelinda Numpaque Sarmiento del Partido Alianza Verde

César Augusto Pineda Garavito del Partido Alianza Verde

Dana Carolin Junco Rodríguez del Partido Liberal Colombiano

Camilo Antonio Rodríguez Vega del Partido Liberal Colombiano

Duitama:

Daniel Gustavo Morantes Cristancho del Partido Colombia Humana - Unión Patriótica UP

Yulieth Dayana López Bravo de la lista independiente, Ahora Somos Más Duitama

Fabián Andrés Uscategui Montoya de la Alianza Juvenil Independiente

Jersson Enrique Pinzón Hernández de la Alianza Juvenil Independiente

Paula Yaneth Cerinza Ricaurte de la Alianza Juvenil Independiente

Nubia Natalia Higuera Valderrama de la Asociación Movimiento Séptima Papeleta

Jovanny Sepúlveda Cruz de la Asociación Movimiento Séptima Papeleta

Johana Catalina Grosso Álvarez de la Asociación Movimiento Séptima Papeleta

Manuel David González Rojas de la Asociación Movimiento Séptima Papeleta

Juan Felipe Mejía Romero del Movimiento Juvenil Siempre Adelante

María José Suárez Berdugo del Movimiento Juvenil Siempre Adelante

Paula Andrea Báez Chía del Partido Alianza Verde

Juan Esteban Cepeda Hernández del Partido Liberal Colombiano

María Alejandra Castiblanco Palacios del Partido Liberal Colombiano

Dora Elizabeth Chaparro Chaparro del Partido Político Mira

Sogamoso:

Juan Pablo Chacón Vega del Partido Alianza Social Independiente, ASI

Maicoll Fernando Chaparro Alarcón de la lista independiente, Ahora Somos Más Sogamoso

David Leonardo Pabón Martínez de Boyacá Nuestra Identidad

Karen Daniela Lemus Quiroga de Boyacá Nuestra Identidad

Edwar Santiago Hurtado Plazas de la lista independiente CIS

Elvis Andrés Grajales Ríos de la Fundación IE Anaquia

Karen Valentina Condia Rey de la Fundación Natufauna

Nataly Julieth Condia Rodríguez de la Fundación Natufauna

Daniel Alejandro Tibocha Romero de la Fundación Natufauna

Luciana Valentina Marín Díaz del Movimiento Independiente Foamox

Jorge Enrique Tami Naranjo de la lista independiente Muiscas Renacientes

Diego Alexander Buitrago Ferrucho del Partido Alianza Verde

Angela Marcela Martínez Herrera del Partido Alianza Verde

Fabián András Acevedo Lizarazo del Partido Liberal Colombiano

Isaura Liseth Chaparro Sánchez del Partido Liberal Colombiano

Paipa:

Gustavo Andrés Garzón Pasachoa de la lista independiente Ciudadanos Paipa

Laura Isabel Rodríguez Rueda de la Corporación Tejiendo Raíces

Omar Augusto Bermúdez Ruiz de la Corporación Tejiendo Raíces

Erik Santiago García Supelano de la Corporación Tejiendo Raíces

María Camila Camargo Zambrano de la Corporación Tejiendo Raíces

Julián David Barón Ávila de la Juventud Humana Paipa

Paula Andrea Plazas García de la Juventud Humana Paipa

María Valeria Sanguña Galán de la Juventud Humana Paipa

Camilo Andrés Ochoa Castiblanco de la Juventud Humana Paipa

Nicolás Esteban Torres Morales de la Liga de la Juventud Paipa

Fernney Andrés Rodríguez Fonseca del Partido Alianza Verde.

Liliana Zuleima Rodríguez Piñarete del Partido Liberal Colombiano

Edward Felipe Tabaco Vivas del Partido Liberal Colombiano

María Fernanda Ardila Hernández del Partido Liberal Colombiano

Chiquinquirá:

Sarah Valentina Villamil López de la lista independiente, Ahora Somos Más Chiquinquirá

Camilo Andrés Cortés Vivas de la Asociación de Protección Animal y Ambiental Mi Mejor Amigo

Laura Valentina Castellanos Arévalo de la Asociación de Protección Animal y Ambiental Mi Mejor Amigo

Daniel Alejandro Casas Umaña de la lista Empoderados Chiquinquirá

Karen Alejandra Ochoa Acosta de la lista Empoderados Chiquinquirá

Lizeth Fernanda Peña Urrego de la lista Empoderados Chiquinquirá

Danna Gabriela Zarate Hernández de la Fundación Justicia con Responsabilidad

Duvan Camilo Soto Umaña de la Fundación Justicia con Responsabilidad

Duvan Andrés Camilo Arguelles Camacho del Partido Alianza Verde

Jhon Kevin Roncancio Rodríguez del Partido Liberal Colombiano

Liceth Daniela Alvarado Ramos del Partido Liberal Colombiano

Camila Andrea Ballen Cifuentes del Partido Político Dignidad

Juliana del Pilar Durán Caro de la lista independiente, Somos Juventud

Diego Alonso Pinilla Murcia de la lista independiente, Somos Juventud

Puerto Boyacá:

Nixon Eliam Castaño Palacio de la Asociación Afro Boyacá Joven

Alisson Yulieth Palacios Arrieta de la Asociación Afro Boyacá Joven

Fabián Steven Moreno Ospitia de la Asociación Afro Boyacá Joven

Soraya Gutiérrez Rendón de la Asociación Afro Boyacá Joven

Ana María Villanueva Marín del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS

Neyris Manuela Oquendo Guerra del Partido Alianza Social Independiente ASI

Anyi Alejandra Machado Cifuentes de la lista independiente, Créelo

Óscar Albeiro Pérez Caviedes de la lista independiente, Créelo

Sharick Stefanny Franco Gutiérrez de la lista independiente, Créelo

Luisa Fernanda Aguilar Gómez de la Juventud al Cambio

Jkerelly Dahyana López Obando de la Juventud al Cambio

Daniel Fernando Duarte Martínez de la Juventud al Cambio

Melvin Andrés Romero Castañeda del Partido Alianza Verde

Brandon Stiven Yepes Rentería del Partido Cambio Radical

¿Cuál es la labor de los consejeros de juventud?

Tras las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, la pregunta que ronda es acerca de la labor que desarrollarán los consejeros que fueron electos para el próximo periodo que será de cuatro años.

De acuerdo con Fabián Quintana, director de Juventudes de la Gobernación de Boyacá, “los Consejos Municipales de Juventud son mecanismos de participación juvenil, ellos tienen diferentes espacios por la Ley 1885 y 1622, donde tiene que haber dos Consejos de Gobierno ampliados a nivel local, por ejemplo, en Tunja, esos 17 jóvenes electos se tienen que encontrar obligatoriamente dos veces con el alcalde y todo su gabinete para que los escuche“, dijo.

Recalcó, además, que el trabajo de estos consejeros se basa en hacer veeduría a los presupuestos municipales y hacer propuestas para los jóvenes.

«...Los consejeros electos serán los representantes durante cuatro años y son los que podrán hacerle veeduría a todos los presupuestos municipales en temas de juventud, pero también van a ser los que van a hacer las propuestas de las necesidades o ideas de los jóvenes en sus territorios. Por otro lado, ellos serán los que propondrán estos acuerdos municipales o esas ordenanzas departamentales o esos proyectos de ley para poder crecer cada día en temas relacionados al potencial juvenil, en temas de salud mental, temas de trabajo, educación, etc...», indicó Quintana.