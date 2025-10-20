Grave accidente en Moniquirá: Bomberos denuncia demoras en atención médica por falta d

Moniquirá

En la madrugada de este lunes, alrededor de las 5:30 a. m., una mujer cayó desde un quinto piso en un edificio ubicado en la plaza de mercado del municipio de Moniquirá. La víctima, cuyo estado de salud es crítico, permaneció cerca de 40 minutos sin recibir atención médica debido a la demora en la llegada de la ambulancia.

Habitantes del sector manifestaron su indignación ante la falta de respuesta oportuna del hospital local. Según testigos, inicialmente se informó que no había ambulancias disponibles, por lo que se solicitó apoyo al municipio de Barbosa (Santander).

La comandante del Cuerpo de Bomberos de Moniquirá, Gloria Wilches, relató que la emergencia fue atendida de inmediato por su equipo, pero sin el respaldo del centro asistencial.

“Sobre las 5:40 nos reportaron la caída de una persona desde un quinto piso, en un edificio cerca al centro de acopio. Los bomberos llegamos de inmediato con la máquina de intervención que tenemos, pero al solicitar apoyo al hospital nos informaron que no había ambulancia disponible. La paciente presentaba politraumatismo con probabilidad de fractura de cadera”, explicó Wilches.

La comandante añadió que el hospital no volvió a responder las llamadas tras el reporte inicial.

“Dijeron que llamarían a los bomberos de Barbosa, que sí tienen ambulancia, pero después no contestaron. Las llamadas eran rechazadas o se iban al buzón de voz. La señora permaneció unos 40 minutos sobre la camilla que preparamos, hasta que llegó la ambulancia. No es la primera vez que pasa; este año ya van cuatro casos en los que no hay ambulancia o no hay tripulación. Es una falla grave que puede costar vidas”, señaló.

La comandante anunció que solicitará un consejo extraordinario de gestión del riesgo con presencia del director del hospital y de la personera municipal.

“Voy a pedir que el director del hospital asista personalmente, porque nunca va, siempre envía un delegado. También solicitaré que la personera acompañe como garante de los derechos de la comunidad, porque esta situación es muy grave y podríamos enfrentar responsabilidades penales si una víctima fallece por la demora en la atención”, afirmó.

La comandante también aclaró que los bomberos no pueden realizar traslados de pacientes debido a las restricciones técnicas de sus vehículos.

“La máquina que tenemos es de intervención rápida y está llena de equipos. La camilla no cabe dentro del vehículo, y tanto nosotros como Defensa Civil tenemos prohibido transportar víctimas porque los carros no están adecuados para eso. Solo se hace en casos leves, cuando la persona puede movilizarse por sí misma”, puntualizó.

Hasta el momento se desconoce la evolución del estado de salud de la mujer que cayó desde el edificio.