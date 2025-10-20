Dejen de bombardear a pescadores inocentes: padre del samario muerto en operación militar de EE.UU

Santa Marta

El padre de Alejandro Carranza, el pescador samario que murió durante una operación militar estadounidense en aguas del Caribe, lanzó un fuerte mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Le pido que deje de bombardear a pescadores inocentes”, expresó con indignación y dolor, tras conocer que su hijo habría sido víctima de un ataque atribuido a fuerzas norteamericanas.

El hombre, que también se llama Alejandro Carranza, pidió además al Gobierno colombiano apoyo para recuperar el cuerpo de su hijo, asegurando que este se dedicaba exclusivamente a la pesca y no tenía relación con ninguna actividad ilícita.

Recordó que en su momento pagó ante la justicia colombiana por la desaparición de más de 200 armas del armerillo de la Policía Metropolitana de Santa Marta, hecho ocurrido en el 2026.

El caso ha despertado preocupación en el Magdalena, donde comunidades costeras reclaman claridad sobre las circunstancias del operativo y exigen justicia por la muerte del pescador.