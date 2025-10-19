Satena y la Liga Colombiana contra el Cáncer llevaron atención médica y esperanza a Tumaco // Caracol Radio

La aerolínea Satena, en alianza con la Liga Colombiana contra el Cáncer, viajó al municipio de Tumaco (Nariño) el pasado miércoles 15 de octubre con el propósito de cumplir una misión médica y social en una de las regiones más apartadas del país. El objetivo fue brindar atención especializada a comunidades con difícil acceso a servicios de salud, en especial en la detección temprana del cáncer de mama y otras enfermedades.

La brigada médica, conformada por ocho especialistas en diferentes áreas, realizó procedimientos en citología, dermatología, fonoaudiología, psicología y mamografía. A su llegada al aeropuerto La Florida, los médicos fueron recibidos con una caravana escoltada por la Policía Nacional y Tránsito, además de decenas de mujeres vestidas de rosa que los acompañaron hasta el Hospital Divino Niño. Allí, los habitantes de Tumaco los recibieron con aplausos y gratitud.

Más de 30 intervenciones médicas en un solo día

La jornada se extendió entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m., durante la cual se realizaron más de 30 intervenciones por especialidad. Las mujeres asistentes pudieron acceder a valoraciones y charlas informativas sobre prevención del cáncer de mama, reconociendo la importancia del diagnóstico oportuno y los controles médicos regulares.

El jueves 16 de octubre, la brigada se desplazó hasta la vereda La Espriella, a tan solo 20 minutos de la frontera con Ecuador. Allí, los profesionales continuaron con la atención médica a los habitantes de la zona, quienes agradecieron la presencia de los especialistas y destacaron el compromiso de las entidades organizadoras.

Historias que inspiran: la lucha y compromiso de la Liga Colombiana contra el Cáncer

Caracol Radio acompañó la misión médica y habló con Marcela Forero, directora social de la Liga Colombiana contra el Cáncer, quien relató cómo nació esta iniciativa y cómo ha logrado expandirse a diferentes regiones del país. Forero, sobreviviente de cáncer de mama, destacó la importancia de llevar especialistas y diagnósticos a lugares donde el acceso a la salud es limitado.

“Fue una experiencia que me dejó muchos aprendizajes, razón que me motivó a trabajar donde estoy hoy. Durante la jornada pudimos conversar con las mujeres para concientizar y salvar muchas vidas”, expresó Marcela a este medio.

Por su parte, el doctor Santiago Ramírez, médico hospitalario de la Liga, explicó que durante las jornadas se realizaron más de 50 mamografías y que se hará seguimiento a los casos con posibles alertas de cáncer. Ramírez también habló sobre las nuevas alternativas de tratamiento, como la radioterapia y la inmunoterapia, que se suman a los métodos tradicionales como la quimioterapia.

“En medio de estas actividades, vamos enlistando y clasificando a las personas que vamos atendiendo, aquellas personas que poseen un riesgo significativo entran al final de la brigada y semanas posteriores se les hace un seguimiento clínico”, aclaró Santiago en conversación con Caracol Radio.

SATENA: Más de 60 años conectando territorios y llevando bienestar

El gestor de sostenibilidad y gobierno corporativo de Satena, Pedro Palomino, conversó con Caracol Radio sobre el compromiso social de la aerolínea estatal, que desde hace más de 60 años conecta las regiones más apartadas del país. Palomino destacó que la misión de Satena va más allá del transporte aéreo: busca generar impacto social y mejorar la calidad de vida en comunidades vulnerables como Tumaco.

“Satena se une porque siente en su misión que debe servir a los territorios más apartados de Colombia, algo que viene haciendo desde hace 63 años, además, Satena no solo transporta personas, también sueños”, afirmó Palomino.

Un vuelo con propósito y ayuda comunitaria

La alianza entre Satena y la Liga Colombiana contra el Cáncer, acompañada por Caracol Radio, demuestra que el trabajo conjunto entre empresas, medios y organizaciones sociales puede transformar realidades. En Tumaco, cada consulta, examen y palabra de aliento fue una muestra de esperanza para cientos de personas que, gracias a esta brigada, pudieron acceder a atención médica especializada y aprender sobre la importancia de la detección temprana del cáncer.

