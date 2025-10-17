Policía Nacional advierte peligrosa modalidad de estafa en Catagena

Una llamada inesperada, un número desconocido, respondes y silencio. Podría parecer un error, pero la Policía Nacional en Bolívar advierte que detrás de estas llamadas silenciosas podría esconderse algo más serio: las llamadas fantasmas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

¿Qué son las llamadas fantasmas?

Según expertos de inteligencia de la Policía Nacional, quienes están detrás de estas comunicaciones buscan comprobar qué números siguen activos para incluirlos en bases de datos que luego pueden usarse con fines fraudulentos.

Algunos sistemas podrían registrar breves fragmentos de voz para recrearlos mediante herramientas de inteligencia artificial, aumentando el riesgo de suplantación de identidad o estafas.

Recomendaciones:

No responder llamadas de números desconocidos.

Bloquear los contactos sospechosos.

Reportar cualquier actividad inusual

Lo que parece un simple silencio telefónico puede ser una señal de alerta.

La prevención empieza por no responder.

El teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante Departamento Policía Bolívar (e), manifestó:“Desde la Policía Nacional, reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de la comunidad en Bolívar. Estamos atentos a las nuevas modalidades de estafa y robo, como las llamadas fantasmas, y trabajamos para prevenir estos delitos y proteger a nuestros ciudadanos”.