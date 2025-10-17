Cali Vs. América, un clásico clave por la fecha 16 de la Liga colombiana: Cómo seguir

En el cierre del día sábado por la fecha 16 de la Liga colombiana, se jugará el clásico vallecaucano entre Cali y América en el estadio Palmaseca, ubicado en el municipio de Palmira. Este será el partido número 310 entre los dos clubes, que deja una cifra a favor de los Azucareros.

Sin duda alguna este es el encuentro más atractivo de este fin de semana en el FPC. Ambos llegan con la necesidad de conseguir una victoria para pelear un cupo dentro del grupo de los ocho, ya que de momento no están clasificados a los cuadrangulares finales.

Los dirigidos por Alberto Gamero se ubican en la novena posición del campeonato con 20 puntos, mismos que Santa Fe que es octavo, y Alianza, que es décimo. Deportivo Cali, necesita sumar de a tres en este encuentro para ir sacando una posible ventaja ante sus rivales directos, que están en la pelea por el paso a la siguiente fase del campeonato.

Por su parte, América está en una situación más complicada, los Escarlatas son decimocuartos con 17 unidades, vienen de ganarle 3-2 a La Equidad en el compromiso anterior y esperan quedarse con la victoria para seguir tratando de lograr la hazaña de la clasificación.

Por Copa Colombia, los dirigidos por David González lograron el paso a la semifinal, tras vencer el pasado miércoles a Junior de Barranquilla 8-7 desde el punto penal, luego de empatar en el marcador global 2-2.

Las cifras de partidos jugados entre Cali y América es de 309 encuentros, con números muy parejos para ambos equipos. Cali suma 111 triunfos, 97 empates y 100 victorias para América

¿Cómo seguir el clásico vallecaucano?

El partido entre Cali y América se jugará este sábado 18 de octubre a las 8:30 P.M. (hora colombiana). El compromiso lo podrá seguir a través del Fenómeno de Fútbol de Caracol Radio y por el minuto a minuto del portal web.