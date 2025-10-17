Aguas de Cartagena fortalece estrategia de recuperación de cartera con medidas personalizadas
La compañía facilita el pago a sus usuarios con estrategias flexibles y cercanas
Cartagena
Conscientes de las distintas realidades económicas de sus usuarios, Aguas de Cartagena ha fortalecido su estrategia de recuperación de cartera, implementando medidas personalizadas y accesibles para facilitar el pago de facturas y evitar el aumento de la deuda.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Principales acciones implementadas por la empresa:
- Jornadas de recaudo en comunidades y zonas priorizadas.
- Atención territorial directa y acuerdos de pago ajustados a la capacidad del usuario.
- Incentivos y condiciones especiales para usuarios de estratos 1, 2 y 3.
- Cobranza móvil e interactiva con seguimiento en tiempo real.
- Contacto proactivo vía SMS, WhatsApp y correo electrónico.
- Visitas domiciliarias de gestores comunitarios.
- Más de 3.100 puntos de pago locales y 41.000 a nivel nacional.
- Canales digitales, oficinas físicas, video atención y líneas telefónicas.
- Aplicación del cobro coactivo, únicamente en casos extremos de morosidad prolongada.
Una empresa sólida al servicio de la ciudad
Con 341.677 usuarios, de los cuales más del 80% pertenece a los estratos 1, 2 y 3, Aguas de Cartagena reafirma su compromiso social y operativo con la ciudad. En este contexto, el pago oportuno por parte de los usuarios es fundamental para:
- Mantener y modernizar redes e infraestructura.
- Ampliar la cobertura del servicio.
- Invertir en tecnología, innovación y atención al cliente.
- Garantizar estabilidad financiera y proyectos de impacto social y ambiental.
Aguas de Cartagena manifestó que seguirá trabajando de manera cercana, eficiente y transparente para asegurar un servicio continuo y de calidad, con soluciones adaptadas a las necesidades reales de la comunidad.