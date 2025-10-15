Rayo habría provocado incendio en hotel de Arroyo de Piedra, en Cartagena: hay millonarias pérdidas

Cartagena

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena de Indias atendió la emergencia registrada en el Hotel Marahuaco Beach, ubicado en el corregimiento de Arroyo de Piedra, kilómetro 22 de la Vía al Mar, donde se presentó un incendio que consumió en su totalidad un bohío construido en palma y madera.

Durante la emergencia, el fuego también afectó 20 sillas playeras plásticas, ocho mesas de madera, un tablón de aproximadamente seis metros, dos puertas de los baños y varias lámparas.

Según las versiones entregadas por el administrador del lugar, el incendio se habría originado por la caída de un rayo que impactó el techo de palma del bohío, ocasionando la rápida propagación de las llamas.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. El monto total de las pérdidas materiales se encuentra en proceso de valoración.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena reitera su compromiso con la atención oportuna de las emergencias en toda la jurisdicción, así como la importancia de mantener medidas preventivas ante las condiciones meteorológicas propias de la temporada de lluvias.