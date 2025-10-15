ASICS alista la Golden Run con 3.000 corredores y abre su segunda tienda en Medellín

Medellín

ASICS, la reconocida marca japonesa de indumentaria deportiva, inauguró su sexta tienda en Colombia y la segunda en Medellín, ubicada en el centro comercial Arkadia. Con esta apertura, la compañía refuerza su presencia en el país y responde al crecimiento sostenido de su comunidad de corredores en la capital antioqueña.

“Medellín tiene una energía única, una comunidad de corredores y entusiastas del bienestar en constante crecimiento. Con esta tienda queremos estar más cerca de ellos, ofreciendo no solo productos de alto rendimiento, sino también experiencias, asesoría especializada e inspiración”, explicó Johanna Zambrano, gerente general de ASICS Colombia.

El nuevo punto de venta fue diseñado bajo el concepto global de la marca y ofrece calzado y ropa para running, trail y entrenamiento, así como accesorios exclusivos, análisis de pisada y asesoría personalizada. También se exhiben productos oficiales de la ASICS Golden Run, incluyendo ediciones limitadas como los GEL-NIMBUS 27 diseñados para la competencia.

La tienda genera al menos 10 empleos directos en áreas de ventas y administración, y dinamiza el comercio local con el impulso del deporte como motor de desarrollo. ASICS proyecta un crecimiento de doble dígito en ventas en Colombia, y busca consolidarse como la marca premium número uno en running y entrenamiento.

La apertura de la tienda ocurre a pocas semanas de la ASICS Golden Run Medellín 2025, que se correrá el 2 de noviembre con la participación esperada de 3.000 atletas, entre ellos figuras de élite nacional e invitados internacionales. El evento incluirá recorridos de 10K y 21K, con categorías por edad y género.

La camiseta y medalla oficial estarán inspiradas en Medellín, la ciudad de la eterna primavera, y estarán disponibles en preventa exclusiva en la nueva tienda.

“Queremos que cada corredor viva una experiencia transformadora. La Golden Run es más que una competencia: es una celebración del movimiento, el bienestar y la comunidad”, concluyó Zambrano.