Distrito autoriza a COOINTRACAR operación de nueva ruta Blas de Lezo- Bosque- C/Luque- Centro- B/gde

Mediante los decretos 2124 del 8 de octubre de 2025 y el 2127 del 9 de octubre de la misma vigencia, el Distrito de Cartagena autorizó a la empresa COOINTRACAR LTDA, para la operación de una nueva ruta del TPC (Transporte Público Colectivo), y la ampliación de otro recorrido que ya venía prestando servicio, con la inclusión del barrio El Socorro como novedad.

Lo anterior teniendo en cuenta solicitudes de las comunidades afectadas por la falta de vehículos para llegar a sus destinos, estudios técnicos realizados por el DATT, y las problemáticas de cobertura sobre todo en rutas alimentadoras, que afronta desde su implementación en marzo de 2016 el SITM TransCaribe.

¿Cómo quedaron las nuevas rutas?

• Salida desde el turno de despacho en El Rodeo- El Campestre- Blas de Lezo- Transversal 54- Av. Crisanto Luque- desvío hacia Av. Pedro de Heredia- Bazurto- Centro- Bocagrande- Castillogrande y viceversa.

• Salida en el turno de despacho en El Pozón- Villagrande y demás urbanizaciones de zona conurbación- CC San Fernando- El Socorro- La Plazuela hacia la bomba El Amparo- Av. Pedro de Heredia- Bazurto- Centro- Av. Santander- Puente Romero Aguirre para iniciar nuevamente retorno por Torices y conectar con El Reloj Floral.

Para el gerente de COOINTRACAR, Óscar Noguera Piña, hoy el TPC se ha mantenido pese a los traumatismos que hubo en la transición con el transporte masivo. “A través de estos decretos, el alcalde Dumek Turbay satisface la necesidad de muchos sectores que estaban abandonados por el transporte público colectivo. Ahí también se generaron unas tutelas, acciones populares por parte de la comunidad, solicitando este tipo de servicio. El mandatario una vez más queda cumpliendo con la ruta Blas de Lezo, que se va a prestar en condiciones óptimas”, manifestó el representante legal de la empresa.

¿Qué pasó con el proceso de chatarrización?

Por ahora el proceso se encuentra suspendido debido a la falta de recursos para financiar la desintegración del parque automotor, que venía cubriendo los trayectos antes, y durante los primeros años de servicio de TransCaribe.

Por ahora los esfuerzos financieros del sistema, están concentrados en renovar la flota de TransCaribe operador, cuyo proceso de compra busca adquirir 55 vehículos con una inversión superior a los 60 mil millones de pesos con recursos públicos.

Por ahora, los cambios se encuentran en fase preparatoria mientras se acondiciona la logística necesaria para dar cumplimiento a los actos administrativos. Se estima que a más tardar el 24 de octubre se estén operando los trayectos también con vehículos tipo microbus. Actualmente el valor del pasaje es de $3.600.