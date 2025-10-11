Más de 715 policías garantizarán la seguridad durante el puente festivo en Cartagena

La Policía Nacional en Bolívar, en el marco de la estrategia Seguros, Cercanos y Presentes, ha dispuesto un dispositivo de seguridad con más de 715 uniformados que estarán desplegados en todo el territorio para garantizar la tranquilidad y el normal desarrollo de los eventos culturales, deportivos y religiosos programados para este fin de semana de puente festivo.

Las actividades contarán con el acompañamiento de especialidades como la Policía de Infancia y Adolescencia, Turismo y Patrimonio Nacional, las Seccionales de Carabineros y Protección Ambiental, la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia, el Gaula Policía, la Policía Comunitaria, la Patrulla Púrpura, el Grupo GOES y patrullas de vigilancia.

El teniente coronel John Edwar Correal Cabezas, comandante encargado del departamento de Policía Bolívar, señaló que estos dispositivos de seguridad buscan brindar confianza y prevenir cualquier alteración del orden público.

“Estamos comprometidos con la seguridad de todos los ciudadanos y visitantes. Por eso, hemos diseñado un plan de acompañamiento integral que permita el desarrollo seguro de cada uno de los eventos programados”, afirmó el oficial.

Entre los eventos que tendrán acompañamiento especial se encuentran las tradicionales fiestas del Ñame en San Cayetano, el Festival Nacional del Ñame, que este año celebra su edición número 32 del 11 al 14 de octubre. Este festival es una celebración de la cultura y la gastronomía local, con eventos culturales, música en vivo, concursos culinarios y muestras de artesanía.

Con estas acciones, la Policía Nacional reafirma su compromiso de velar por la seguridad y el bienestar de la comunidad durante este puente festivo.