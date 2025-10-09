Políticos bajo el bisturí: crece la demanda de retoques estéticos entre figuras públicas

Santa Marta

El deseo de mantenerse jóvenes y proyectar una imagen más “fresca” ha llevado a muchos hombres —en especial políticos y figuras públicas— a recurrir a los procedimientos estéticos. En Caracol Radio, consultamos al médico esteticista, Edgar Rodríguez Cantillo, experto en el tema, para que nos hable sobre ese aumento considerable en la demanda masculina de tratamientos como armonización facial, aplicación de bótox, rellenos de ácido hialurónico y rinomodelación.

Según Rodríguez, los hombres que ejercen cargos de liderazgo o exposición mediática buscan conservar un aspecto más confiable y enérgico frente a la opinión pública. “Hoy, la imagen es poder. Muchos quieren verse descansados, firmes y atractivos, porque eso también comunica seguridad”, explicó el médico estético consultado.

Sin embargo, detrás de esta tendencia también surgen alertas. En algunos casos, ciertos individuos aprovechan estos cambios drásticos en su rostro para pasar desapercibidos o dificultar su identificación ante las autoridades. Al parecer, hay pacientes que solicitan transformaciones muy profundas, y aunque es un porcentaje menor, eso plantea dilemas éticos sobre el uso de la estética con fines ajenos a la salud o la autoestima.

Mientras el debate crece, la estética masculina sigue ganando terreno y en los consultorios, los hombres dejaron de ser minoría, y el bisturí se convirtió —para muchos— en un aliado de la política, la imagen y, en algunos casos, del anonimato.