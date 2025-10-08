Unicartagena exaltó labor de Acuacar y le otorgó reconocimiento “Corazón Udeceista”

En el marco de la celebración de los 198 años de la Universidad de Cartagena, Aguas de Cartagena fue distinguida con el reconocimiento “Corazón Udeceista”, como institución aliada por su apoyo a los procesos académicos, investigativos y de proyección social liderados por la Universidad.

El reconocimiento fue entregado durante el Encuentro de Egresados, uno de los eventos centrales de la agenda conmemorativa de la alma mater, que exalta la labor de egresados destacados, aliados estratégicos, docentes y miembros de la comunidad universitaria que han dejado huella en la historia institucional.

En representación de Aguas de Cartagena recibió el reconocimiento su gerente general, John Montoya, quien ha liderado con visión y compromiso el fortalecimiento de la empresa, posicionándola como un referente en la gestión integral del recurso hídrico.

Durante el acto, el rector de la Universidad de Cartagena, Willian Malkún Castillejo, hizo un reconocimiento especial a Aguas de Cartagena por sus 30 años de operación, destacando el impacto positivo de la empresa en el desarrollo urbano, ambiental y social de Cartagena y la región. Resaltó, además, el papel clave de Aguas de Cartagena como aliada de la educación superior pública, al generar oportunidades de colaboración y proyectos conjuntos con la universidad.

“Aguas de Cartagena recibe con orgullo este doble homenaje, que reconoce su trayectoria y compromiso con la ciudad. Este gesto por parte de la Universidad de Cartagena nos honra profundamente y nos motiva a seguir aportando, desde nuestro rol, al desarrollo sostenible, la educación, la innovación y el bienestar de toda la comunidad cartagenera”, expresó Montoya Cañas.