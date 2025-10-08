Gobierno nacional destinará alrededor de $30 mil millones para culminar Clínica de Girón en Santande

Bucaramanga

El alcalde de Girón anunció que la obra de la clínica del municipio estaría próxima a culminarse. El mandatario, en diálogo con Caracol Radio confirmó que el Ministerio de Salud anunció la asignación de recursos por más de $30 mil millones para finalizar la obra de infraestructura que a hoy se encuentra en un 70% de avance.

“Con esos recursos que nos van a llegar, vamos a terminar el 30% de esa infraestructura y también está haciéndose un proceso paralelo para la dotación. El ministro de salud nos dio la instrucción clara y nos comunicó que nos van a dar el recurso para terminar esta obra tan importante por instrucción del presidente de la República”, comentó Campo Elías Ramírez, alcalde de Girón.

El alcalde comentó que la actual administración municipal ha agotado todas las posibilidades y capacidades para lograr que esta obra continue y pueda tener un feliz término. De la misma manera confirmó de cuánto es el presupuesto que el Ministerio de Salud dispondrá para la finalización de la obra.

“Eso está alrededor de los 30 mil millones de pesos para terminar la infraestructura. Tenemos un proyecto que se está todavía realizando para dotación entre los 20 mil y los 22 mil millones, por los 17 mil metros cuadrados que tenemos para dotar. Hoy el ministro nos aseguró esos recursos para terminar la infraestructura y se está trabajando apenas en el de dotación”, agregó el mandatario de los gironeses.

La nueva clínica de Girón no solo beneficiará a los habitantes del municipio, sino también a comunidades de Lebrija, Betulia, Zapatoca, Piedecuesta y otros sectores del área metropolitana de Bucaramanga. “Este es un compromiso con la salud pública de toda la región”, enfatizó el mandatario.

La resolución que autoriza la asignación de alrededor de $30 mil millones será expedida en diciembre, según el compromiso asumido por la cartera del Ministerio de Salud, ese será el trámite formal que permitirá desembolsar los dineros necesarios para culminar el 30% restante de la obra.