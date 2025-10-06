Real Cartagena goleó a Atlético en el Jaime Morón y se mantiene en la pelea por el punto invisible

Cartagena

Real Cartagena goleó 4-0 a Atlético de Cali en el estadio Jaime Morón y supero la línea de los 20 puntos, llegando exactamente a los 22 para mantenerse en los ocho mejores del certamen. Como es costumbre, el goleador Fredy Montero se reportó en la red rival, así como también lo hizo Felipe Acosta Bayer, Arley Rodríguez, quien reapareció tras casi dos meses sin acción, y Santiago Gómez.

Atlético FC salió con ímpetu, manejando la pelota en los primeros compases del encuentro, pero a partir del minuto 12 el dominio pasó a manos de Real Cartagena. Liderados por Montero y Christian Marrugo, el cuadro heroico impuso condiciones, administró la posesión y generó las opciones más claras de la primera mitad. Así llegó el 1-0 al minuto 16.

El 10 se inspiró en la frontal del área, asistió a Ditta, quien estrelló su remate en un zaguero rival para luego asistir en el rebote a Marrugo. El 17 cabeceó, pero la pelota pegó en el horizontal, la pelota picaba en el área y Montero apareció de frente con su olfato goleador para mandarla a guardar al fondo de la red.

Con la ventaja, el elenco auriverde dosificó un poco las fuerzas y Atlético volvió a acercarse, sin embargo, no pudo vencer a Kevin Armesto.

Ya en la parte complementaria, Craviotto sacó a Meléndez para darle minutos a Arley Rodríguez. El isleño no desaprovechó sus minutos y en la primera que tocó, apareció por banda derecha para asistir a Felipe Acosta en el área y poner el 2-0 en el placar.

Real Cartagena siguió adelantando sus líneas y ahí se le vio más cómodo. Al minuto 54, Acosta le devolvió el favor a Rodríguez, tras sacar un centro desde el costado izquierdo para que Arley cabeceara completamente solo en el área y pusiera el 3-0.

Craviotto, consciente de la importancia de regular el estado físico de sus jugadores habituales, le dio minutos a Michael Ortega, José Leudo, Santiago Gómez y Camilo Nieva en reemplazo de Marrugo, Acosta Bayer, Montero, Jairo Ditta.

En el 90+2, Leudo sacó un pase largo preciso para habilitar a Martínez sobre el costado derecho, el lateral controló y sacó un centro raso para que Gómez solamente la tocara y le cambiara la dirección al portero Juan Diego Jaramillo.

Con esta victoria, Real Cartagena llegó a la quinta posición del Torneo con 22 puntos. La próxima jornada será el sábado 11 de octubre ante Barranquilla FC en el estadio Romelio Martínez.