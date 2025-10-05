Hospital Psiquiátrico San Camilo suspende atención a usuarios de Nueva EPS por falta de pago

Bucaramanga

La E.S.E. Hospital Psiquiátrico San Camilo anunció la suspensión temporal de los servicios a los afiliados de Nueva EPS, debido al incumplimiento en los pagos establecidos en el Decreto 0489 de 2024 y a una cartera vencida que supera los 12.855 millones de pesos.

De acuerdo con el comunicado emitido por la institución, la medida rige a partir de la fecha y solo se garantizará la atención de urgencias, tal como lo exige la normatividad vigente.

“Nos vemos en la necesidad de suspender la prestación de servicios a los afiliados de Nueva EPS, garantizando únicamente la atención de urgencias”, señala el pronunciamiento.

El Hospital Psiquiátrico indicó que, pese a múltiples gestiones legales y administrativas, no ha sido posible obtener el cumplimiento de los pagos por parte de la entidad promotora de salud, lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la E.S.E. y afecta la atención en salud mental de cientos de usuarios.

El hospital psiquiátrico hace un llamado al Gobierno Nacional:

En su comunicado, el Hospital Psiquiátrico San Camilo exhortó al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Secretaría de Salud de Santander a acompañar este proceso para buscar soluciones que garanticen la continuidad de los servicios y la estabilidad financiera de la institución.