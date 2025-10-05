Hospital Psiquiátrico San Camilo suspende atención a usuarios de Nueva EPS por falta de pago
De acuerdo al comunicado emitido solo se garantizará la atención de urgencias de los usuarios de la EPS.
Bucaramanga
La E.S.E. Hospital Psiquiátrico San Camilo anunció la suspensión temporal de los servicios a los afiliados de Nueva EPS, debido al incumplimiento en los pagos establecidos en el Decreto 0489 de 2024 y a una cartera vencida que supera los 12.855 millones de pesos.
De acuerdo con el comunicado emitido por la institución, la medida rige a partir de la fecha y solo se garantizará la atención de urgencias, tal como lo exige la normatividad vigente.
“Nos vemos en la necesidad de suspender la prestación de servicios a los afiliados de Nueva EPS, garantizando únicamente la atención de urgencias”, señala el pronunciamiento.
El Hospital Psiquiátrico indicó que, pese a múltiples gestiones legales y administrativas, no ha sido posible obtener el cumplimiento de los pagos por parte de la entidad promotora de salud, lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la E.S.E. y afecta la atención en salud mental de cientos de usuarios.
El hospital psiquiátrico hace un llamado al Gobierno Nacional:
En su comunicado, el Hospital Psiquiátrico San Camilo exhortó al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Secretaría de Salud de Santander a acompañar este proceso para buscar soluciones que garanticen la continuidad de los servicios y la estabilidad financiera de la institución.