El gobernador defiende estampilla universitaria y promete más de $23 mil millones anuales desde 2026

La discusión por el futuro de la educación superior pública en Antioquia continúa generando debate en el departamento, luego de que la Asamblea aprobara en primer debate un proyecto de ordenanza que propone eliminar las estampillas que financian al Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la Institución Universitaria Digital de Antioquia y el Tecnológico de Antioquia.

El artículo 563 del proyecto establece que estos recursos tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que ha despertado preocupación en el sector académico por el posible desfinanciamiento de las instituciones. En respuesta, estudiantes del Politécnico declararon paro indefinido.

El gobernador defiende la reforma

En medio de las protestas y críticas, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, publicó un mensaje en la red social X en el que defendió la iniciativa y cuestionó a sus detractores.

“Queridos paisanos: las grandes transformaciones de la educación se hacen con hechos y no con ideología barata socialista que perpetúa su fracaso en la mente de los jóvenes”, escribió Rendón, quien aseguró que el proyecto busca crear una base presupuestal sólida para las universidades públicas del departamento.

Según el mandatario, con la nueva propuesta el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la IU Digital recibirían desde 2026 más de 23 mil millones de pesos adicionales a las transferencias actuales, monto que crecería anualmente con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante los próximos diez años.

Cobertura y brechas territoriales

Rendón también argumentó que el esquema actual de estampillas genera incertidumbre y no contribuye a cerrar las brechas en el acceso a la educación superior. “Área Metropolitana 86% de la cobertura, mientras solo 9% para los otros rincones del Departamento", señaló.

En su mensaje, el gobernador criticó a quienes se oponen a la medida, asegurando que “deben rendir cuentas a los jóvenes del campo y a las madres que sueñan con ver a sus hijos acceder a la universidad”.

Mientras la Asamblea de Antioquia avanza en el debate de la ordenanza, las movilizaciones estudiantiles continúan en Medellín bajo la consigna de defender la educación pública y exigir garantías de financiación para las instituciones que han sido fundamentales en la formación profesional de miles de jóvenes en el departamento.