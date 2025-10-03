Desde el 10 de octubre empezará a regir nuevo límite de velocidad en cámara de fotomulta de Turbaco

Cartagena

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Turbaco informó que adelanta una campaña de socialización con la comunidad y los conductores sobre los cambios en los límites de velocidad en la Ruta 90, a la altura del sector donde funciona desde 2014 el Sistema Automático de Fotodetección (SAST).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La directora de la dependencia, Ana de Jesús Rodríguez Ligardo, aclaró que la cámara no es nueva, pero sí presentó una modificación en los parámetros de control tras la más reciente renovación de su autorización ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial: el límite pasó de 40 km/h a 30 km/h.

La funcionaria señaló que las cámaras salvavidas comenzarán a operar desde el 10 de octubre, razón por la cual durante estos días se desarrollan jornadas pedagógicas de información y sensibilización en vía.

“Cuando se hizo el estudio inicial, las condiciones socioeconómicas eran distintas. No existía el centro comercial Plaza 90 ni varios de los negocios que hoy atraen un alto tráfico de personas. Hoy, el sector es residencial y comercial, con una gran afluencia de peatones. Y siendo el peatón el actor vial más vulnerable, el límite de velocidad debía ajustarse a 30 km/h”, explicó Rodríguez.

La campaña contempla la entrega de material informativo, charlas y acompañamiento en la vía, con el propósito de que los conductores conozcan la medida y adopten prácticas de conducción más seguras.

El objetivo central, recalcó la directora, es prevenir accidentes y proteger la vida en un corredor donde confluyen vehículos, transeúntes y residentes:

“Nuestro propósito es generar conciencia. El cambio busca salvar vidas y garantizar que la movilidad en este corredor sea más segura para todos”, afirmó la funcionaria.