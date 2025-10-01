Suspendida atención de 150 niños y niñas por falta de contrato con ICBF en Cartagena

Más de 150 menores con edades entre los 2 y 5 años se encuentra actualmente sin atención, tras el vencimiento del contrato suscrito entre el ICBF y el Hogar Infantil Comunitario España en Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Estuvimos hasta las tres de la mañana, esperando el contrato de adición en el SECOP y no salió. Por lo tanto, la coordinadora del centro zonal y supervisora de los contratos, recomienda no brindar la atención a los niños y niñas el día de hoy 1 de octubre de 2025, dado que no tenemos contrato ni póliza que respalde la atención”, conoció Caracol Radio.

En consecuencia el día se tomó como jornada pedagógica del mes de octubre, esperando que en las próximas horas se resuelva la situación. Mientras tanto, la primera infancia es la más perjudicada.